La odisea del comprador de un auto en Comodoro Rivadavia: "Lo pagué en 2022 y todavía no me lo dieron"

"Yo terminé de pagar en 2022. Me apuré en abonar las cuotas para tener el auto lo antes posible, pero ahí me dijeron que tenía que esperar a salir adjudicado. Eso pasó en enero de 2023”, recordó Sergio Hernández, el comprador del vehículo.

“Cuando voy a firmar los papeles para elegir color y demás, me presentan un anexo donde yo debía autorizar a la concesionaria a demorar la entrega. Me negué a firmarlo. Si se demoran, se demoran, pero no con mi consentimiento", explicó en una entrevista que le realizó el medio local ADN Sur.

El caso, de Comodoro Rivadavia a Capital

Entonces empezaron los problemas. Según contó, como él no firmó ese anexo que eximía a la empresa de responsabilidad ante eventuales retrasos, le dijeron que sin esa firma no podían pedir el auto a la fábrica.

Desde entonces, relató, lo que siguió fue una sucesión de promesas incumplidas, audiencias de conciliación inútiles, y una causa judicial sin resolución, pese a un contrato que, según aseguró, él cumplió en su totalidad.

“Fui a audiencias con el Coprec (el servicio de defensa del consumidor que funcionó hasta febrero de 2025, cuando fue eliminado por el Gobierno nacional), que ya ni siquiera existe, y no sirvieron de nada”, indicó Hernández.

“El acta de cierre de esa mediación -continuó- recién me la entregaron un año después. Entonces inicié una demanda judicial en Buenos Aires, porque acá no me ofrecían garantías”.

Comodoro Rivadavia compró un auto 0km y no se lo dan Comodoro Rivadavia: compró un auto 0km y no se lo dan. (Foto ilustrativa).

La demanda derivó inicialmente en una medida cautelar según la cual la concesionaria debía entregarle un vehículo en comodato mientras durara el juicio. Eso tampoco ocurrió.

“Ni siquiera me quieren dar el auto de su flota que por cautelar me corresponde”, aseguró el comodorense. “Todo el tiempo lo que me proponen es que vuelva a adjudicar, lo cual implicaría comenzar todo de cero, con otra espera indefinida y con la posibilidad de que el coche tampoco llegue nunca”, añadió.

Sergio dice que el argumento de la empresa es que, como él no firmó el el documento de aceptación de demora, su adjudicación se “cayó”, y por ende no hay auto que entregar.

“Eso es falso -aclaró-. El contrato está firmado, pagado al 100% y con los plazos legales de espera cumplidos. Incluso la misma automotriz me respondió por carta documento que ese anexo era solo explicativo y no contractual. Entonces, ¿por qué no me entregan el auto?”.

En 400 años, 300 causas similares

Durante 2023, el caso fue tratado por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, puesto que el reclamo era contra la concesionaria y también contra la automotriz responsable, que tiene sede central en Capital Federal.

Esa defensoría convocó a siete audiencias, pero la concesionaria jamás se presentó. “Sin el cierre de esa instancia, no podíamos avanzar a la vía judicial. Fue tiempo perdido para Sergio”, recordó Alicia de Simón, la mediadora que manejó el caso.

La abogada subrayó que lo que le pasó al comodorense no fue algo inusual, y que entre 2019 y 2023 llevó unas 300 causas por demoras en la entrega de autos. “Con algunas automotrices solíamos llegar a acuerdos; con otros como la de este caso, prácticamente ninguno. La mayoría de esas causas terminó en juicio”, recordó.