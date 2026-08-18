Le dijeron a los 57 años que fue adoptada y que tiene un hermano mellizo, al que no sabe cómo localizar

Su partida de nacimiento es de Comodoro Rivadavia, donde nunca vivieron ni ella ni su familia. Además, la fecha no coincide con su cumpleaños.

Le dijeron a los 57 años que es adoptada y que tiene un hermano mellizo, al que no sabe cómo localizar.

Corina Beatriz Pallarez tiene 57 años, es arquitecta y nunca vivió en Comodoro Rivadavia . Pero allí, en la provincia de Chubut , busca a sus padres biológicos y a su hermano mellizo, o hermana melliza.

Su padre adoptivo murió en 2016, su madre tiene una enfermedad neurodegenerativa y la única información con la que cuenta se la dio una prima que, hace cinco meses, le contó acerca de la adopción que ella desconocía y de la presunta existencia de un hermano.

Más datos abonan su confusión: en su acta de nacimiento figura una fecha distinta a la que su familia siempre celebró como su cumpleaños. Su padre -el folclorista Mario Rubén Pallarez - compuso una canción en la que dice que Corina nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, pero nunca vivieron allí, y su nacimiento está registrado en Comodoro Rivadavia.

Una cena y una confesión inesperada

Corina pasó su infancia en Pico Truncado, Santa Cruz. Después la familia se mudó a la región de Cuyo y actualmente ella vive en San Juan. Durante una cena familiar, a principios de 2026, una prima le dijo lo que ella, de algún modo, sospechaba: “Sos adoptada”. Y algo más: “Tendrías un hermano mellizo”.

Corina Pallarez busca a su familia biológica en Comodoro Rivadavia.

“Me banqué la cena como pude, pero cuando me subí a la camioneta me puse a llorar como un bebé”, le contó Corina al programa Buen día, Comodoro, del stream SetaTV.

“Siempre dudé de dónde venía yo, porque nunca estaban claros los relatos -reconoció- Jamás se hablaba de ese tema. No podía preguntar mucho porque todos se habían olvidado”.

En Comodoro Rivadavia, nada

Mario Pallarez era de Santiago del Estero. Su mamá era santafesina. Ella tampoco tiene mucha información acerca de cómo se conocieron y cómo llegaron a la Patagonia.

Vivían en Pico Truncado. Su partida de nacimiento, no obstante, señala que Corina nació en una clínica de Comodoro Rivadavia.

Al intentar consultar registros de aquel establecimiento -el Consultorio Di Sarli- y del Registro Civil local, no encontró más información que esa.

“Es solamente el acta de nacimiento que dice que mis padres biológicos son mi papá y mi mamá de crianza y que nací en la clínica de Comodoro, pero intenté contactarme con el Registro Civil de allí y no hay rastros de mí”, afirmó.

Esa acta dice que nació el 13 de octubre de 1968, pero su cumpleaños siempre se festejó el 10 de octubre.

En el documento también aparecen mencionados dos testigos de la inscripción del nacimiento. “Pero no conozco a nadie”, reconoció Corina.

Corina Beatriz Pallarez. A los 57 años supo que había sido adoptada.

Vivió en Pico Truncado hasta los cinco años. Entonces, la familia se fue a San Juan. No regresó a la Patagonia.

“Mi inicio escolar fue aquí en San Juan”, explicó. “Para el sur, nada. Nada, nunca más volví”, contó.

Razones familiares y de salud

La letra de “Nació Mi niña”, que Mario Rubén Pallarez compuso y, según contó ella, llegó a abrir el Festival Austral de Folklore, suma más misterio.

“La canción dice que yo nací en Caleta Olivia, pero el acta de nacimiento dice que yo nací en Comodoro”, precisó la mujer.

El único objetivo de su búsqueda es conocer sus raíces, encontrar a su familia biológica.

La búsqueda de Corina tiene dos objetivos principales. Uno es encontrar a su posible hermano mellizo o melliza y conocer a sus padres biológicos. “No para juzgar a nadie, no para poner en tela de juicio nada, solo para conocer mi historia”, aclaró.

El otro está relacionado con su salud. Corina padece una enfermedad autoinmune con predisposición hereditaria. Pero en la familia con la que se crió, nadie la tuvo.

“Yo les preguntaba a mis primos, a mi mamá, a mi papá si alguno tenía esa enfermedad y nadie la tiene”, relató.

Por ahora, su búsqueda, que lleva adelante sola, sin ayuda de profesionales o investigadores, abogados o investigadores, no encontró resultados.

Explicó que recibió muchos mensajes de apoyo en sus perfiles de Facebook e Instagram. E insistió: “Si mi hermano o hermana me está escuchando, lo estoy esperando”.