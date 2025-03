Muerte del peón rural en Chubut: "A vos te va a pasar lo mismo", amenazó el único detenido

Para la fiscal, no hay indicios de que haya sido un accidente , como adujo el único detenido. "Lo mató y lo dejó tirado como una cosa", aseguró la funcionaria judicial.

Pero posteriormente, la Fiscalía halló indicios de que no habría sido un accidente y comenzó a avanzar en hipótesis que complicarían a aquel hombre, identificado como Carlos Llaipén, de 66 años, a quien se le dictó prisión preventiva por seis meses.

La fiscal Vázquez en principio había admitido las dificultades de comunicación a las que el detenido había apelado para explicar por qué no dio aviso inmediato del hecho. “La versión fue cambiando en la medida que nos íbamos acercando al lugar. Ahí era otra la historia”, aclaró.

Chubut: una muerte "en medio de la nada"

El lugar donde ocurrió el hecho “es en el medio de la nada misma, ya que todo sucedió no en el casco de la estancia sino a dos kilómetros del mismo en línea recta. Es una parte del campo donde no hay nada, solo una lomada y un cañadón, pero no hay puestos, ni ninguna dependencia de la estancia”, dijo la funcionaria judicial.

El imputado es el dueño del establecimiento ganadero, en tanto que Quilodrán -que no era de la zona- había sido contratado por el propietario de un campo cercano y, presuntamente, no conocía el lugar.

Andrea Vázquez, fiscal de Chubut.jpg Andrea Vázquez, fiscal de Chubut que investiga el caso.

“Este muchacho, junto a otros dos, iban a hacer un trabajo para este hombre”, indicó Vázquez.

Contó que Quilodrán se encontraba en tierras de Llaipén “en moto y recorría el campo porque su tarea era la de arrear yeguas y caballos hasta un corral que estaba situado en la parte alta”.

En un momento, según el relato de la fiscal, Quilodrán se separó con su moto y no regresó. Salieron a buscarlo “alrededor de las seis de la tarde” y volvieron a la medianoche sin localizarlo.

Cuando retomaron la búsqueda, divisaron que estaba la moto y Quilodrán tirado en una zona donde no hay camino. Vieron que tenía sangre por lo que se retiraron y fueron hasta otra estancia para llamar a la Policía y al puesto sanitario. Hasta ahí se pensaba que se había caído de la moto y había sido un accidente”, remarcó la fiscal.

Mientras la Policía relevaba la zona del presunto accidente, se hizo presente en el lugar Llaipén y dijo que le había disparado al peón en el pecho con un rifle 22.

Esto último fue confesado por el propio estanciero. Sin embargo, testimonios posteriores recabados por la fiscal indican que en el mismo acto amenazó a otros trabajadores que se hallaban junto a los policías.

Pedro Quilodrán, el peón rural muerto en Chubut.jpg Pedro Quilodrán, el peón rural muerto en Chubut.

“A vos te va a pasar lo mismo”, habría dicho Llaipen.

“La Policía lo aprehende y al pasar por su casa, (Llaipen) hizo entrega del arma que habría utilizado”, completó la fiscal.

"Se desangró y él nunca le prestó auxilio"

Vázquez enfatizó que en la zona del incidente “no hay alambrados” y que Quilodrán tenía un desconocimiento del lugar ya que asistía por primera vez.

“No conocía de quién era cada campo, fue a trabajar y desconocía esto, que el campo no era de la persona que lo contrató, porque ambos estaban pegados y eran linderos”, explicó.

El acta oficial, los dichos de un testigo y los de los efectivos intervinientes, fueron los elementos que la fiscal señaló para confirmar que Llaipén no reconoció al disparo como “accidental” y que asumió la responsabilidad de haber utilizado el arma.

“La persona muerta no tenía arma, ni cuchillo. Solamente su moto y su casco. Sabiendo lo que estaba haciendo, Llaipén lo mató y lo dejó tirado como una cosa. El herido se desangró ahí, el disparo le perforó la arteria aorta, y nunca le prestó auxilio. Simplemente se fue a su casa. Lo encontraron al día siguiente otras personas. Y no él. Nunca se acercó y si lo hizo, nunca hizo nada”, enfatizó Vázquez.

“Si hubiera sido un accidente, lo primero que se hace es buscar ayuda” resumió.