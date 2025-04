Polémico: una pesquera les ofrece $2.000.000 a los marineros que acepten romper el paro

Pero además, el escrito difundido por la empresa dejó en claro a quiénes dejará afuera del beneficio: "Si está sindicalizado o desembarcado de oficio en el último año o mal desempeño, será cero anticipo", advirtió el comunicado, apuntando directamente contra el gremio.

Esa segunda condición alcanza, por ejemplo, a los trabajadores que a principios de marzo acataron en el Puerto de Rawson la decisión del gremio de frenar la actividad para que los marineros pudieran asistir a la fiesta por el Día de la Pesca que se celebraría en la capital de Chubut.

Temporada de lantostino récord en Chubut. En lo que va de la temporada, sólo un barco de la flota salió a pescar langostino en aguas nacionales (foto de archivo).

En tono confrontativo, Álvarez Castellano jusitficó esa política en el comunicado: "Yo no cuido el trabajo de nadie, yo lo doy. Tengo que premiar la fidelidad y no premiar al que no defiende su puesto de trabajo por pedido del SOMU".

El titular de la pesquera cerró su mensaje con una frase desafiante: "Yo no voy a dejar a mi gente en banda nunca, ustedes siempre. RESPETO SIEMPRE, MIEDO NUNCA".

Pesqueros amarrados en la Patagonia

Mientras tanto, el conflicto en el sector pesquero se profundiza con 100 barcos tangoneros amarrados en los muelles de Puerto Madryn, Puerto Deseado y Mar del Plata. Las cámaras empresariales aseguran que las pérdidas en exportaciones ya superan los US$100 millones.

Desde el 17 de marzo, cuando se habilitó la pesca de langostino en aguas nacionales, solo una embarcadoión salió a pescar. Y fue desde la terminal marplatense. En el Sur todavía no hubo un solo movimiento.

El enfrentamiento entre Conarpesa y el SOMU ya se había intensificado a principios de marzo, cuando el gremio impidió que los barcos zarparan desde el puerto de Rawson porque era el Día del Pescador.

En esa ocasión, la empresa respondió desembarcando "de oficio" a los marineros y paralizando su planta de procesamiento en Puerto Madryn.

"No puede ser que yo tenga inmovilizados millones de dólares en las cámaras, que tenga las dos plantas activas, que me pelee con los políticos para mantener abierto mientras que haya langostino, que todo el mundo trabaje y gane dinero; y me digan que por una fiesta no van a salir los barcos cuando la gente está ahí para salir", manifestó en aquella oportunidad el dueño de la empresa.