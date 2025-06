"Si no quieren venir no vengan": el mensaje de una escuela de Comodoro Rivadavia a sus alumnos

Se reanudaron las clases presenciales en la escuela de Comodoro Rivadavia que viene siendo víctima de amenazas anónimas de un posible tiroteo y de ataques con explosivos. Este lunes, la institución educativa de la ciudad petrolera de Chubut volvió a sus actividades cotidianas pero no a la normalidad. Ante la gravedad de la situación, se les aclaró a padres y alumnos: “Las faltas no corren, si no quieren venir no vengan”.

Comodoro Rivadavia: amenazas por Instagram

Madres y padres de alumnos aseguran que la situación se venía gestando desde hacía más de una semana.

“Empezaron amenazas vía Instagram, de alguien que no sabemos quién es. Arrancó un chico, en teoría, a decir que era por un tema de que le habían tirado una gaseosa, un caso de bullying. Pensamos que iba a quedar ahí, pero hizo una segunda, una tercera amenaza”, contó Mónica, madre de un alumno entrevistada por el medio local ADN Sur.

Amenaza de tiroteo en la Escuela 745 de Comodoro Rivadavia La Escuela 745 de Comodoro Rivadavia: pusieron custodia en los horarios de entrada y salida de los alumnos, y buscan determinar de dónde provino la amenaza.

La mamá afirmó que, al menos al principio, desde la escuela no le dieron importancia a lo que estaba ocurriendo. “Minimizaron todo, dijeron que era una broma. Pero los chicos están muy asustados. El miedo ya está metido entre ellos”, agregó.

El viernes último llegó una nueva amenaza, referida a la decisión de las autoridades escolares de suspender las clases por seguridad.

“Ah, ¿les gusta suspender las clases el viernes?. Bueno, ahora van a recibir una molotov”, dijo este último mensaje.

El domingo, la escuela les informó a los padres la reanudación de las actividades presenciales para el lunes 30 de junio, pero aclaró que “las faltas no corren” “Si no quieren venir no vengan”, fue el comunicado que recibieron las familias.

El temor de los padres

La opción de no enviar a sus hijos a la escuela no fue suficiente para tranquilizar a los padres. “Nos dicen que si no queremos mandar a los chicos, no los mandemos. Pero no nos dan garantías de seguridad. Solo hay dos policías afuera, no hay detectores de metales, no pueden revisar a los chicos si los padres no autorizan. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos van a estar seguros?”, se preguntó Mónica.

Las primeras amenazas se conocieron el jueves 19, pero la situación escaló el lunes pasado cuando muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases.

El jueves último, tras una tensa reunión entre padres, autoridades de la escuela y representantes del Ministerio de Educación de Chubut, se decidió suspender las clases del viernes. La situación era inevitable: la mayoría de los chicos ya no estaba asistiendo, por miedo. Ese mismo día llegó el mensaje de las bombas molotov.

Este lunes, sin novedades acerca de la investigación de las amenazas, la escuela se vio en la situación de tener que reanudar su actividad, pero la preocupación entre los padres continúa y hay temor de asistir al edificio, por lo cual, según contaron, se decidió no computar las inasistencias.