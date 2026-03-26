Tiene 63 años e hizo 12.000 kilómetros en kayak para llegar desde el Caribe a la Patagonia

Es brasileño, salió de la Guayana Francesa y, después de seis años, hizo puerto en Comodoro Rivadavia. Su plan es dar la vuelta a Sudamérica.

Un palista brasileño de 63 años unió la costa de la Guayana Francesa, frente al mar Caribe , con la de la ciudad de Comodoro Rivadavia , en la Patagonia argentina , después de remar seis años para completar los 12.000 kilómetros de distancia. Y es solo parte del viaje. El proyecto de Adelson Carneiro Rodrigues es continuar hacia el sur y después emprender el regreso por el océano Pacífico , bordeando Sudamérica hasta llegar a Panamá .

“Empecé a remar en kayak en 2003 y ya hace casi 24 años que entreno. Planear la costa brasileña me llevó cinco años de investigación, sobre todo por el nordeste, donde las mareas y los vientos son muy complicados”, recordó Adelson.

La travesía comenzó en febrero de 2020 con la idea original de recorrer toda la costa de Brasil , algo que completó en marzo de 2023, atravesando en su primera etapa todas las complicaciones de la pandemia de Covid-19 , con puertos cerrados y condiciones de aislamiento.

Pero para cuando llegó a Chuí, la frontera entre Brasil y Uruguay, el plan ya había crecido, sin una fecha límite para finalizarlo, aunque con algunos plazos establecidos como, ahora, el de llegar hasta Ushuaia a mediados de 2026.

Dos charlas en la Patagonia

Su inspiración provino de otros aventureros del kayak, en especial la alemana Freya Hoffmeister que entre 2011 y 2015 también dio toda la vuelta a Sudamérica bordeando la costa.

Adelson Carneiro Rodrigues en su kayak, en Comodoro Rivadavia. Del Caribe a la Patagonia: Adelson Carneiro Rodrigues en su kayak, en Comodoro Rivadavia.

“Cuando Freya realizó la circunnavegación de América del Sur, fue una gran inspiración para mí y para muchos kayakistas. Entonces, cuando completé toda la costa brasilera, me dije: ‘Tengo que continuar’”, recordó el brasileño.

También destacó las dificultades del clima, el viento y las mareas patagónicas. “Cuando pasé Cabo Raso (en Chubut, unos 120 kilómetros al sur de Rawson) hacia abajo, ahí comprendí un poquito cómo es la Patagonia”.

Rodrigues va hacer una parada en Comodoro Rivadavia y dará dos charlas, una este viernes a las 19 en el Club Náutico del barrio Kilómetro 3 y otra el sábado a las 16 en el Club Náutico de Rada Tilly, donde se está alojando. Luego seguirá su largo viaje.

El kayak lo enamoró a los 40

Una particularidad que distingue a Adelson de otros palistas que se lanzan a grandes travesías es que él empezó a navegar en kayak recién a los 40 años.

“Después de muchos años practicando natación, triatlón y carreras de running y ciclismo, terminé cansándome de esas prácticas repetitivas. En 2002 comencé a remar los fines de semana con amigos, y fue maravilloso”, recordó.

“Siempre he realizado actividades de larga duración: hice triatlones Ironman, corrí 44 maratones, participé en pruebas de multiaventura en solitario de 80 kilómetros y nadé pruebas de 40 y 70 kilómetros -agregó-. Todo eso hizo que tanto mi mente como mi cuerpo estuvieran adaptados para remar y enfrentar un desafío”.

“Todos nosotros tenemos sueños, pero la mayoría de las personas ponen los sueños en un rincón -explicó el deportista brasileño-. Esto es lo que yo puedo decir: que busquen un sueño y lo concreten. Tengo una frase muy importante que dice que el tiempo arruga la piel y dejar de soñar arruga el alma”.