Una balacera sacudió la calma del pueblo en el debut de la Selección y nadie se explica qué pasó

Dispararon al menos 12 veces contra la casa que alquila un matrimonio con una hija pequeña que esperaba el partido frente a la TV. Los motivos, un misterio.

Una balacera sacudió la calma de un pueblo en el debut de la Selección y nadie se explica qué pasó.

Una familia que alquila una vivienda en Cañadón Seco vivió el martes a la noche una escena de terror que nadie en ese pequeño pueblo petrolero de Santa Cruz logra explicarse.

Minutos antes de las 21:30, cuando los vecinos se acomodaban para ver el debut de la Selección Argentina en el Mundial y en las habitualmente tranquilas calles del pueblo todo era todavía más calmo, una ráfaga de disparos sacudió la esquina de Cruz de Piedra y Loma de la Lata.

Allí hay una vivienda y adentro, un matrimonio y una hija pequeña hacían lo que muchos en ese momento: esperaban el partido de la Scaloneta frente a la tele.

Al menos tres proyectiles alcanzaron la vivienda, pero todos los ocupantes resultaron ilesos.

De todos modos, el susto que vivieron en un lugar al que se mudaron hace apenas un puñado de meses ahora les hace replantearse de raíz esa decisión.

Al menos, de acuerdo a lo que contaron, nada le hacía pensar que en un lugar tan tranquilo y seguro pasarían por tamaña circunstancia. Según ello, no existen motivos para algo así.

Al menos 12 balazos

El personal policial encontró sobre la calzada al menos 12 vainas servidas de calibre 9 milímetros, dispersas a lo largo de aproximadamente 50 metros.

La magnitud del ataque quedó a la vista en la puerta de entrada de la vivienda afectada: dos orificios de bala perforaron el portón de ingreso y uno de los impactos reventó la rueda trasera de un vehículo estacionado en la finca, según precisó Canal 2 de Caleta Olivia, la ciudad más cercana a la pintoresca localidad petrolera del noreste de Santa Cruz.

Tiros contra una casa en Cañadón Seco - Santa Cruz - portón Uno de los impactos de bala en el portón de la casa de Cañadón Seco, en Santa Cruz. Canal 2 Caleta Olivia

Dentro de la casa, la situación fue aún más grave. Un proyectil atravesó el ventanal frontal y cruzó el living de punta a punta antes de quedar incrustado en el piso.

Fue la hija del matrimonio quien lo encontró, deformado, en medio de la sala donde momentos antes toda la familia aguardaba el inicio del partido de la Scaloneta.

“No entienden qué pudo haber pasado”

El matrimonio, oriundo de Pico Truncado, vive en Cañadón Seco desde octubre de 2025 alguilando la casa que resultó baleada.

El comisario Norberto Acosta informó que consultados por la policía, declararon que no mantienen deudas, peleas ni problemas con ninguna persona.

"No entienden qué pudo haber pasado", informaron fuentes policiales a Canal 2 Caleta Olivia.

Incluso, según trascendió, contaron que en el momento del ataque, al principio pensaron que el ruido de los disparos eran por el escape de algun auto, una situación frecuente en las calles del pueblo.

La principal sospecha

Lo cierto es que la ausencia de un móvil claro convierte el caso en un enigma para los investigadores.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, que deberá determinar si existió algún tipo de confusión de domicilio, en lo que podría ser una advertencia o un ajuste de cuentas dirigido a alguien más.

Cañadon Seco - Santa Cruz La pequeña localidad de Cañadón Seco, a pocos kilómetros de Caleta Olivia, en el noreste de Santa Cruz.

Una de los pocos indicios que maneja la policía es que el o los atacantes se movilizaban en moto o en otro tipo de vehículo.

La disposición de las vainas en la calle sugiere que los disparos se realizaron en movimiento, mientras quien accionaba el arma avanzaba de frente a la propiedad.

Pericias clave

Mientras tanto, personal de Criminalística trabaja en el levantamiento de huellas de neumáticos y en el análisis de las cámaras de seguridad de las viviendas linderas.

Esas imágenes podrían ser clave para identificar el vehículo y establecer la dirección de huida de los responsables del ataque, que hasta la tarde de este jueves 17 de junio de 2026 permanecen prófugos.