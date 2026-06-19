Las cámaras de seguridad captaron violenta agresión en Comodoro Rivadavia. La víctima no quiso hacer la denuncia formal y evitó darle datos a la policía.

Video: esperaba el colectivo, lo atacaron a tiros y escapó rengueando por una herida en la pierna.

Un video que comenzó a circular este viernes 19 de junio de 2026 muestra los segundos previos a un violento ataque a tiros ocurrido el miércoles en el barrio Moure de Comodoro Rivadavia , en Chubut .

Las imágenes registran el momento en que un joven que esperaba el colectivo ve acercarse a su agresor armado, intenta escapar corriendo y termina herido en una pierna tras recibir varios disparos.

El episodio se suma a una ya larga lista de ataques a tiros en la ciudad petrolera, en muchos casos vinculados a disputas entre bandas del crimen organizado , y que en los últimos meses se cobró la vida de dos mujeres inocentes, una de ellas embarazada de dos meses.

Esperaba el colectivo, lo atacaron a tiros y escapó rengueando por una herida.

En esta ocasión se repitió un patrón presente en la mayoría de las anteriores: la víctima del ataque se niega a dar información a la policía sobre el agresor y se rehusa a hacer una denuncia formal del hecho.

La secuencia del ataque

Según se ve en la grabación, la víctima estaba parada en el refugio de la esquina cuando advirtió la presencia del agresor, que se acercaba caminando con lo que, según se aprecia en las imágenes difundidas en las redes por FM Del Mar, parece ser un arma de fuego en la mano.

Apenas advierte el no muy veloz pero decidido avance del agresor, el joven intentó alejarse enseguida del lugar.

Sin embargo, el atacante lo persiguió y abrió fuego.

En medio de la escena, también se ve a un perro corriendo en la misma dirección que la víctima.

Rengueando y a la carrera

Los disparos fueron dirigidos hacia la zona baja del cuerpo y uno de ellos impactó en una de las piernas del joven que intentaba ponerse a resguardo.

El muchacho igualmente pudo seguir corriendo y escapar milagrosamente.

La herida se hace evidente porque, antes de salir de cuadro, se advierte la dificultad que tiene en su extremidad, que lo hace renguear.

A plena luz del día

El episodio del que ahora se conoce el video tomado por una cámara de seguridad se produjo alrededor de las 15.15 del miércoles 17 de junio de 2026, en la esquina de Maestro Carlos Gustavino y Adolfo Arigoni.

Al advertir la situación, desde el Centro de Monitoreo emitieron una alerta y personal policial llegó al lugar, donde encontró al herido consciente, con una lesión de arma de fuego en una pierna.

Ataque a tiros Comodoro Rivadavia - barrio Moure - video El ataque a tiros fue en en la esquina de Maestro Carlos Gustavino y Adolfo Arigoni, en el barrio Moure de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para que recibiera atención.

En el centro de salud los médicos confirmaron que su vida no corrió riesgo en ningún momento, pese a la violencia del ataque.

Antes del ataque a tiros, una discusión

De acuerdo con las primeras actuaciones, el ataque se habría originado tras una discusión entre ambos hombres.

Aún así, la víctima se negó a radicar una denuncia formal y tampoco brindó información que permitiera identificar a su agresor.

A pesar de esa negativa, la investigación del hecho continúa abierta.

El registro audiovisual permitió reconstruir parte de la secuencia y confirmó que el episodio ocurrió en la vía pública y a plena luz del día.

Fue un ataque rápido. Entre el momento en que la víctima detecta al agresor y el o los disparos transcurren apenas unos segundos, y toda la secuencia registrada en el video dura poco más de 20 segundos.