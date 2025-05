Violencia de género y terror en Comodoro Rivadavia: "Te van a sacar en una bolsa negra"

"Me pegó, me pateó la cabeza y me empujó por las escaleras", relató con crudeza acerca de lo que habría sucedido el sábado, en una publicación que rápidamente generó repercusión.

Golpes y amenazas

Las agresiones comenzaron después de que ella le puso punto final a una relación de más de siete años marcada por episodios de violencia que hasta ahora había mantenido en silencio.

Tras el último episodio, decidió ya no tolerar más y fue a radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Zona Sur de Comodoro Rivadavia, a la vez que, en paralelo, expuso la situación vivida en sus redes sociales.

Comodoro Rivadavia Denunció en redes las agresiones y amenazas de su ex pareja.jpg Comodoro Rivadavia: denunció en redes las agresiones y amenazas de su expareja.

Allí, la mujer relató que a lo largo de la extensa relación fue víctima de múltiples agresiones físicas, pero nunca se animó a contarlo ni a denunciarlo formalmente.

“Yo no decía ni denunciaba por el hecho de querer a mi familia, de querer darle una familia a mi bebé y de amarlo”, reconoció.

En su relato, afirmó que el hecho que cambió definitivamente su manera de encarar la situación fue el ocurrido el sábado pasado cerca de las 20.50, cuando volvió a ser brutalmente agredida.

“Este pibe me pegó, me pateó la cabeza en el piso, me tiró de una escalera, amenazándome que me va a matar, que si yo no soy para él no soy para nadie y que me van a sacar en una bolsa negra. ¡Que me va a venir a cagar a tiros a la casa y me va a prender fuego mi casa!”, contó.

“Las denuncias ya están hechas. La verdad es que no quería llegar a esto, pero no puedo más”, agregó, junto a las imágenes que mostraban las lesiones sufridas.

También dijo que ahora busca un trabajo para rehacer su vida junto a su hija y con la intención de llevar de una vez por todas una vida tranquila. “Quiero que él entienda que ya no puede más, que ya me tiene que dejar en paz y que ojalá nunca más se lo haga a alguien más”, finalizó.

Cómo denunciar violencia de género en Comodoro Rivadavia

El Municipio de Comodoro Rivadavia informó los diversos canales para realizar denuncias y solicitar asistencia ante hechos de violencia de género. En este sentido, indicó que se puede hacer a través dos números telefónicos nacional (144) y provincial de Chubut (137), además de los de la guardia de la Secretaría de la Mujer local (297-413-0813) y las Comisarías de la Mujer de Zona Sur (297-625-1871) y Zona Norte (297-621-2386).

A su vez, el Ministerio Público Fiscal tiene una aplicación para víctimas de violencia en Chubut, que ofrece información útil, consejos de seguridad y acceso a canales de denuncia.

La herramienta fue desarrollada por la Multisectorial del Feminismo Popular junto al equipo técnico del MPF, y está pensada para facilitar el acceso a derechos y asistencia en situaciones de vulnerabilidad. Se puede descargar desde la web del Ministerio Público Fiscal.