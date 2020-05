Patricia Bullrich habló de la interna en Cambiemos

En ese marco, se refirió a las críticas que realizó el Presidente a la gestión de María Eugenia Vidal y, si bien aseveró que “no” habla con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como presidenta del PRO “salí en defensa de ella y de nuestro gobierno”, dijo

Al ser consultada sobre si ella es “halcón” y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es “paloma”, por su trabajo más estrecho con Nación en la pandemia, la ex ministra de Seguridad macrista se explayó: “Eso es lo que dicen. Yo creo que hay una división de tareas que es evidente, pero hay ciertos elementos que para nosotros son constitutivos: uno es que entendamos que vamos a defender nuestra gestión. El ataque que realiza el Gobierno es siempre a partir de no tener memoria, de borrar las memorias de su propia gestión. No podemos aceptarlo”.

