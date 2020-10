Patricia Sosa, contra Martitegui y su favoritismo por Vicky: "Tienen miraditas, no entiendo"

Sosa no tuvo reparos en decir que para ella Martitegui "es malo". "Personaje puede llegar hasta cierto lugar, pero para mí tiene una onda mala. A Fede Bal lo tomó de punto y a mí no me gustó. Él sufrió mucho y no podés acercarte a decirle todo lo que está mal y no darle un tip para que lo mejore y aparte no probarle el plato. No me gusta, me parece un desaire", sentenció.