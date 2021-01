Patricio Giménez dijo que no volverá al país y Rial salió a burlarse

Patricio Giménez y Jorge Rial volvieron a protagonizar un nuevo cruce, luego de que el hermano de Susana Giménez anunciara que no regresará a la Argentina porque él no puede “cambiarla” y que por eso se quedará en Uruguay .

“La pandemia aceleró mis sueños. Yo tenía un terreno y decía ‘cuando tenga 65 años me voy a hacer una casita frente al mar’. Y empecé a pensar por qué no la hacía ahora. Estoy muy entusiasmado con una chacra que está dentro de un complejo que voy a comercializar y es donde voy a hacer mi casa”, señaló Giménez desde Punta del Este en una nota con el diario El País.

“Cuando pienso en volver a Argentina por melancolía, enseguida me viene a la cabeza la indignación, la falta de expectativa, la impunidad, la corrupción. Uno ve las noticias y todo es un espanto. Yo no voy a cambiar la Argentina, así que prefiero alejarme y cambiar mi realidad”, agregó el cantante antes de criticar aspectos de su país natal.

“Desde que tengo nueve años pasaba enero, febrero y marzo en Punta del Este, por lo cual estaba una cuarta parte del año en Uruguay. Tengo amigos y recuerdos. Yo siento que este mar es mucho más mío que Mar del Plata. A mí en Argentina la gente me trata muy bien, pero en Uruguay nadie se abalanza cuando uno está comiendo una hamburguesa. La gente respeta más. A Susana de forma educada le piden una foto, pero no existe el avasallamiento que hay en Buenos Aires”, remarcó.

Al ser consultado por la pelea que tuvo con Rial luego de que el conductor lo defenestrara por romper un billete de mil pesos en un video que publicó en su cuenta de Instagram, Giménez expresó: “Si alguien me rompió las pelotas 25 años gratuitamente, ahora le respondo. No me importa si se llama Néstor, Cristina o Rial. ¿Por qué tengo que soportar que me critiquen sin conocerme? Yo siempre viví de lo mío sin joder a nadie”.

Fiel a su estilo irónico, Rial se hizo eco del anuncio del cantante de dejar la Argentina y expresó: “Dolor país”.