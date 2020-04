"Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino diga: ‘Ok, muchachos, realmente tenemos que ponernos súper higiénicos por aquí’. Y seamos sinceros, es un poco medieval comer murciélagos", expresó el cantante en una entrevista radial con el programa The Howard Stern Show.

"No sería tan malo si esto fuera lo único de lo que se puede culpar a esos mercados. Pero parece que el SARS, la gripe aviar y todo tipo de enfermedades también provinieron de ahí", agregó el intérprete.

Más higiénicos

McCartney continuó siendo muy crítico y fue categórico sobre la necesidad de tomar medidas más estrictas. "No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará".

Una de las posibles teorías sobre el origen de la pandemia en torno a la ciudad china de Wuhan se basó en que el coronavirus llegó a los humanos a través de la "sopa de muerciélago", un plato que suele venderse en los puestos de comida al aire libre en China.

"Es espeluznante"

"Vimos varias formas de crisis antes, pero nada que haya afectado a todos en el mundo al mismo tiempo. Debo decir que es espeluznante. Soy de la generación que recién había salido de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres la habían vivido y el espíritu que tenían era ‘lo superaremos, haremos lo que sea necesario, nos uniremos y trataremos de estar felices’. Ese espíritu es lo que necesitaban, y es lo que necesitamos ahora. Es lo que estamos viendo, mucha gente tirando para el mismo lado. Es estimulante", cerró Paul, quien está cumpliendo su aislamiento en Sussex, Inglaterra.

LEÉ MÁS

Érica Rivas no estará en la obra de Casados con Hijos

Nicole: "Si no comiéramos animales, no habría pandemia"