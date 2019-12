"Ella era una de mis mejores amigas... decía que se iba a morir a esa edad como los rockstars. Su papá siempre decía que era una ‘loca’, como una ‘cascabel’, que le gustaba vivir a fondo y no escuchaba mucho", dijo cuando Del Moro le preguntó por la joven modelo a la que conoció en el célebre reality Super M.

"Tenía familia que la quiso ayudar mucho tiempo pero tenía una personalidad muy fuerte, tenía las cosas muy claras", agregó.

"Y su papá, su mamá, sus hermanos, yo sigo en contacto con ellos, y cada vez que hablo con su papá o sueño nos contamos, y él me cuenta cosas. Ella como que se me aparece, como que viene a decirme cosas. Entonces yo, siempre que la sueño lo llamo y le digo ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella, me dice que está bien’. Siempre me encargo de decirle a él de que ella me quiere decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa. Me pasa con mi abuela también materna, entonces como que pienso tal vez me quieren decir algo en los sueños”, manifestó.

"En una época tuve que ayudar en mi casa cuando las cosas no fueron tan bien".

En dupla con su abuelo, Paula logró irse del programa con 750 mil pesos. Antes hablaron de su vinculo familiar y la historia de Isaac, quien sorprendió al revelar que fue representante de Fangio durante un tiempo.

"Yo empecé en una empresa, y hacíamos publicidad con él. La empresa se llamaba Suixtil, de trajes, y ese fue mi primer trabajo. Hacíamos publicidad, empezamos con Esteban Fernandino en Coronel Pringles, Turismo Carretera”, contó.

“Verlo disfrutar con mis hijos, jugar en cuatro patas, porque se tira al suelo y juega en cuatro patas y disfruta, y la verdad que soy una bendecida, porque los ama además a sus bisnietos”, agregó ella al destacar la unión familiar.

“Como que para mí siempre fue un trabajo con el que yo podía ayudar a mi familia económicamente, y no vivirlo, esto de creerse uno que porque es famoso, o lo que sea, y siempre me tocó de tener trabajos lindos, de tener a mi familia ahí para acompañarme”, agregó la conductora, quien contó con el apoyo de su padre, Miguel Ángel, en la tribuna .

