Paula Chaves le bajó el pulgar a Laurita

A raíz de la polémica que se generó cuando Gustavo Conti acusó a Paula Chavesde convencer a Peter Alfonso para que lo sacara de la obra Atrapados en el Museo, Ángel de Brito mandó al frente a la conductora y esposa del ex productor del “Bailando”. “Ella dice que no baja a gente pero la sacó a Laurita Fernández porque no quería que sea la compañera de baile de Peter Alfonso. Esto lo sabe toda LaFlia, la decisión final la tiene el productor pero ellos pueden decidir con quién quieren o no trabajar”, arrancó sin filtro el conductor de Los ángeles de la mañana.