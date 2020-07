Paulo Dybala y su reacción tras el video de Oriana Sabatini

Embed

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, quien explico que desde hace tiempo deseaba compartir realizar la publicación para compartir esta parte de su vida.

“Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”, expresó. Con este video la novia de Dybala quiso exponer una realidad que viven muchas personas y que a ellas le hubiese gustado ver en su adolescencia.

“Y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, sentenció. La confesión de Oriana causó una gran respuesta tanto de sus familiares como de quienes la siguen, así como algunas famosas que incluso compartieron el video.

Oriana Sabatini Dybala compartió el video de Oriana en sus redes www.infobae.com

Pero sin duda, el gesto de su novio, el futbolista Paulo Dybala, fue una de las reacciones más tiernas. El delantero de la Juventus compartió el video de la actriz en sus historias de Instagram acompañado de un "Te amo" e invito a sus seguidores a ver el testimonio de su novia.

“Les agradezco de todo corazón. Muchas veces me peleo con las redes sociales, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que a veces no son del todo malas. De hecho, hoy todo fue demasiado bueno”, concluyó Oriana Sabatini.

Dybala y Oriana blanquearon su romance después del mundial de Rusia 2018, actualmente viven juntos en la ciudad de Turín, Italia.