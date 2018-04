Pavón la rompe y todos quieren que vaya a Rusia

Así como el Pájaro, miles de hinchas se manifestaron en redes sociales pidiendo por el 7 de Boca para el Mundial al igual que lo habían hecho con Franco Armani y Lautaro Martínez.

Entre todos conforman el tridente de los tres más pedidos del medio local, y fecha a fecha ratifican en la cancha que el clamor popular no es antojadizo.

Lo del bravo 7 no es cosa de las últimas fechas. De hecho, es el jugador con más minutos como titular en lo que va del campeonato. No se perdió ningún partido, jugó los 24 que se disputaron hasta el momento, marcó seis goles y metió diez asistencias (líder del equipo). Y yendo más atrás, en total acumula 85 partidos jugados en la primera de Boca, 79 de ellos desde el arranque y los últimos 65 de manera consecutiva. La última vez que no jugó fue el 7 de julio de 2016 cuando Boca cayó como visitante ante Independiente del Valle por 2 a 1.

“Pavón tiene un nivel superlativo y Sampaoli decidirá si lo lleva o no”, dijo Guillermo Barros Schelotto tras el cruce ante la Lepra.

Su importancia en el equipo xeneize es tal que cuando no apareció en los últimos partidos (Defensa y Justicia e Independiente) Boca no tuvo armas en ataque y se vio muy deslucido. En cambio, cuando el 7 se ilumina, el equipo es otro, con una dinámica y una frescura que pocos jugadores del fútbol argentino pueden aportar.

El más querido

Las buenas actuaciones hicieron que Pavón se llevara todos los aplausos de La Bombonera, sobre todo en el partido pasado frente a la Lepra, donde recibió la más grande ovación de su carrera.

A fuerza de goles puso incluso a Carlos Tevez en un segundo plano y se erigió de forma exclusiva en la figura estelar del equipo, incluso por encima del laureado Apache.

Con todo esto, Sampaoli saca cuentas y analiza la posibilidad de darle un asiento en el avión a Moscú. Martínez y Armani esperan estar a su lado. Los tres cumplen, ¿Sampa dignifica?.

Sampaoli se reunió con Messi y el Kun en Barcelona

En el marco de la gira europea para charlar con los jugadores que podrían ir al Mundial, Jorge Sampaoli se reunió ayer primero con Lionel Messi y después con Sergio Agüero, en Barcelona.

Si bien no trascendió qué temas se trataron en la charla, desde el entorno del entrenador aseguraron que en ningún momento se habló de los nombres propios que conformarían la lista, sino que se hizo hincapié en cuestiones de juego y el estado de salud de los jugadores.

La reunión con Agüero también se produjo en España, ya que se recupera en Barcelona de la artroscopía en la rodilla izquierda a la que se sometió la semana pasada. El delantero del City ya camina sin dificultades y avanza de forma adecuada con su recuperación.

A fuerza de buenas actuaciones, se ganó una gran ovación de los hinchas de Boca y el pedido de todos los futboleros (fue TT en Twitter) para que esté en Rusia.

5551 minutos consecutivos como titular para Pavón

Son casi dos años jugando todos los partidos. El torneo pasado disputó los 30 partidos y metió 9 goles. Ahora lleva 24 y convirtió 6 con diez asistencias.

7 jugadas uno contra uno disputó ante Newell’s

Y las ganó todas. Desbordó en cuatro oportunidades, una de ellas terminó en asistencia y otra en gol. Remató tres veces al arco, dio 33 pases y recuperó 5 pelotas.

“Escuché que viene Sampa”

El DT seguirá con sus visitas en los próximos días y pronto se reunirá con Mauro Icardi, que volvió al gol con el Inter y no se baja de la convocatoria. “Escuché que Sampaoli venía para Europa. Veremos qué me dice cuando esté en Milán”, lanzó el 9. El itinerario continuará por Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal.

Boca ante el Lobo va en el Bosque y sin visitantes

Finalmente la Aprevide resolvió que el partido entre Gimnasia y Boca por la fecha 25 de la Superliga del próximo domingo se disputará en el estadio del Lobo y sin público visitante.

De esta manera, luego de muchas idas y vueltas, el escenario del encuentro no será el estadio Ciudad de La Plata, como querían los dirigentes de ambas instituciones, sino que se verán las caras, desde las 11, en el estadio del Bosque platense. El Lobo se pierde una recaudación de 10 millones de pesos mientras que Boca, que puede ser campeón, lo verá desde la casa.

Antes, recibirá al Palmeiras en por la fecha 4 de la Libertadores. Se jugará mañana a las 21:45 y el Mellizo piensa un solo cambio: Pablo Pérez por Seba Pérez. El 11 será con Rossi; Jara, Vergini, Magallán, Fabra; Nández, Pablo Pérez, Reynoso; Tevez, Wanchope y Pavón.