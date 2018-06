En ese contexto, Gabriel Mercado y Cristian Pavón son dos de los que se beneficiarían con los cambios masivos de cara al segundo duelo por el Grupo D del Mundial, ante Croacia. Y fueron, precisamente, los futbolistas que brindaron la conferencia de prensa.

Si bien la dupla no confirmó que jugará frente al conjunto balcánico, los futbolistas sí se refirieron al posible cambio de esquema, el que más se ajusta a los gustos del entrenador y menos a la comodidad de los referentes del grupo.

"No sé quién prefiere jugar con línea de 4", se despegó Mercado de las preferencias que en la intimidad los futbolistas remarcan. "Estamos para adaptarnos, él nos había dicho que para cada partido necesitaba una cosa diferente. Si él cree conveniente jugar línea de 4, lo haremos; si nos pide con línea de 5, igual. En Sevilla ha cambiado después de haber entrenado de una manera toda la semana", indicó el ex River, de 31 años, quien fue orientado por Sampaoli en España.

"Vamos a hacer lo que dice el técnico", coincidió Pavón, quien ante Islandia hizo su debut en la Copa del Mundo y se dio el gusto de compartir el césped con su ídolo, Lionel Messi. "Es un momento único. Me siento con confianza. Desde chiquito tuve el sueño de jugar al lado de Messi", subrayó el delantero de Boca.

Durante la rueda de prensa, Mercado habló sobre una charla que mantuvo el plantel en la intimidad del Bronnitsy Training Centre, la que refleja el espíritu del grupo y de la misión que se propuso.

"Hablamos con los compañeros de eso, de disfrutar el Mundial. Quedaron en el camino grandísimos jugadores con gran trayectoria, cada uno de nosotros recorrió un largo camino y estamos viviendo un sueño", relató el defensor.

"Me siento con confianza, cada día que pasa me siento muy bien y por suerte me está saliendo todo", reconoció Pavón sobre su actualidad futbolística. Y completó: "Siempre soñé desde chico estar jugando al lado de Messi y ojalá se cumpla el sueño".

Embed

LEÉ MÁS

Sampaoli probó un equipo con el Huevo Acuña de titular

El gesto de Messi con los hinchas tras el empate

El DT croata expulsó a Kalinic por negarse a entrar ante Nigeria