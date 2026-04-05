Un campeón del mundo hizo dos goles y sueña con un lugar en la Selección Argentina: "Nunca pierdo las esperanzas"

Se trata de un futbolista que había sido habitual convocado con Lionel Scaloni y que perdió el lugar en los últimos años.

El argentino Guido Rodríguez fue la gran figura del Valencia en la derrota 3-2 ante Celta de Vigo, en un partido correspondiente a la liga española. A pesar del resultado adverso, el mediocampista marcó los dos goles de su equipo y rompió una extensa sequía sin convertir. Sin embargo, su actuación no alcanzó para evitar una caída que dejó al conjunto che lejos de los puestos europeos .

El volante abrió el marcador a los 12 minutos tras capturar un rebote dentro del área y definir con precisión ante el arquero rival . Su segundo tanto llegó en tiempo de descuento, cuando selló el 3-2 final. Más allá de la eficacia del campeón del mundo, el equipo no logró sostener la ventaja inicial. El encuentro mostró dos caras del elenco ibérico, con un buen arranque pero una segunda mitad en la que perdió el control del juego .

El último gol del ex River había sido el 10 de marzo de 2024, cuando jugaba en el Real Betis y ante el Villarreal, también en una derrota por 3-2 . Desde entonces, atravesó una larga racha sin festejos que se extendió por más de dos años. Su paso por el fútbol inglés tampoco le permitió cortar esa sequía, lo que hacía aún más significativo este doblete con su nuevo club .

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El partido se inclinó a favor del conjunto visitante en la segunda mitad, cuando el Celta logró dar vuelta el resultado con goles de Ilaix Moriba y Fer López. Luego, Williot Swedberg amplió la diferencia, complicando las aspiraciones del Valencia. Aunque el equipo local intentó reaccionar en el cierre, solo pudo descontar con el segundo gol del argentino, que no alcanzó para cambiar la historia del encuentro.

Tras el partido, el 5 expresó su frustración por el resultado y dejó en claro que el rendimiento individual queda en segundo plano. “No sirven de nada, queríamos ganar y me voy con mucha bronca”, afirmó. Además, reconoció que el equipo perdió solidez tras el empate rival y que deberán enfocarse en corregir errores de cara a los próximos compromisos en el torneo local.

Qué dijo Guido Rodríguez sobre la chance de estar en el Mundial

En paralelo, mantiene intacto su sueño de volver a la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni. Aunque no fue convocado en las últimas listas, el volante no pierde la esperanza de meterse en la nómina para el próximo Mundial. “Sé que es complicado, pero nunca voy a dejar de intentarlo”, aseguró con ambición el bicampeón de América.