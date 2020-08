Pedersoli: "En el TC siempre castigaron al que mejor andaba"

“Ya no miro las carreras. Desde que hice los multiválvulas en el Turismo Carretera, y me los sacaron, no miré más las carreras. No tuvieron atracción para mí. Me daba lo mismo. Prefiero estar ocupado, desarrollando algo que mirar las carreras. No me causan gracia” , manifestó Pedersoli en primera instancia.

Y agregó: “Siempre fue castigado el que trabajaba. Cuando desarrollabas algo y funcionaba bien y sobresalías, te cambiaba el reglamento. ¿Con qué ganas voy a desarrollar y sacrificarte para ser el mejor, si al otro día te castigan? Eso te aleja del automovilismo. Hoy los reglamentos están abiertos”.

pedersoli edit.jpg Jorge Pedersoli pasó por Carburando en Casa y habló de muchos temas referidos al TC. El preparador señaló que ya no miras carreras.

El motorista de San Martín se refirió al nacimiento de los multiválvulas actuales del Turismo Carretera. “El motor multiválvulas era un desarrollo que nadie quería hacer, y quedaba en la nada. Yo me entusiasmé porque eran todo nuevo. Una tapa es muy fácil de hacer. Pero yo hago la tapa y el block. Me gané el odio de todos por hacerlo. Decían que se terminaba el trabajo y el Turismo Carretera. Era un desafío para mí y lo acepté”, expresó.

En la misma línea, continuó: “Yo diseñé el motor para que use inyección. Tuve una discusión con la dirigencia porque creo que es un atraso. El TC debe evolucionar e ir a la inyección. Ese motor está diseñado para andar a 10.000 vueltas. Esos impulsores son prácticamente irrompibles”.

Por su parte, Pedersoli definió cómo fue su vínculo con Traverso. "Al Flaco lo disfrutás entre la butaca y el volante. Después es para sufrir. El primer campeonato de Ford lo regaló, lo rifó. Y en el segundo campeonato en Balcarce me hizo un quilombo bárbaro. Mis mecánicos se querían ir, no lo querían atender más. Yo no quería regalar el campeonato a otro preparador, y seguimos. Salió a la pista y fue el más veloz. Yo quise sacar el motor y se enojó porque no quería. El Flaco es una persona difícil porque es él y nada más que él”, puntualizó.

También habló de la relación que lo unió con Roberto Mouras. “Mouras para mí fue un hijo. Siempre tan humilde. Él corría por deporte, nunca fue profesional. Pero siempre quería ir. Yo le decía no vayamos que el auto es un cachivache, y quería ir igual. Y ahí lo tenés al chiquitito, con más de 50 victorias. Cuando me separé de Wilke se quedó conmigo. Eso fue invalorable. En los peores momentos estaba. Tengo los mejores recuerdos de él”, afirmó.

Otro de los temas que abordo el eximio preparador fue cómo se llevó la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). “Mi relación no fue buena con la dirigencia del TC. Yo era el más exitoso y era al que más le pegaban. En un momento llegaron a amenazarme para quemarme el auto. Cuando gané con el TC2000 me hicieron una fiesta. Y me amenazaron con quemarme el auto. Cuando gané con el Dodge querían quemarlo o que lo volcara. Siempre castigaron al que andaba mejor”, sentenció.

“Los reglamentos no tienen que hacerlos los técnicos. Deben hacerlo los preparadores. Y los técnicos deben controlarlo. Saben medir, pero no entienden. ¿Qué saben de hacer un auto o preparar un motor? El reglamento de los motores deben hacerlo los preparadores. Y el de los autos, los chasistas, pero no un técnico”, se explayó.

Por último, Pedersoli revivió la exclusión que sufrió Omar Mártínez. “A ciertos inconvenientes con el reglamento, hay que suspender por 99 años. Con el motor del Gurí, por ejemplo, que estaba pasado de cilindrada. ¿No sabe medir? ¿Es preparador o estafador de compañeros?”, finalizó.