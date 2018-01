Las Estrellas tuvo su final feliz la noche del martes. Cada una de las hermanas tuvo un alentador futuro y todo finalizó con una carta del padre para las cinco mujeres, que en el último capítulo se reunieron otra vez después de largo tiempo sin verse. Las hermanitas (interpretadas por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos) lograron frenar la demolición de los edificios linderos al hotel, al que debieron volver porque las citó Garibaldi para que firmaran el cierre definitivo y se llevaran su herencia. Pero Mario (su padre) tuvo otros planes: firmó por ellas, le depositó a cada una la quinta parte del valor del hotel, pero la plata no salió de la venta del inmueble. “No quise hacerlo. Fue lo mejor que me dejó mi viejo y las Estrellas no se cierran ni se apagan”, les explicó en una carta.