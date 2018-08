Pelota dividida, bronca compartida

Desilusión. AFA dio marcha atrás y los ascensos para el Federal A serán sólo 2 y no 4. Berra y Weiner, referentes del Rojo y Cipo, dan su opinión.

Gerónimo silva

deportes@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- La reestructuración pretendida para la B Nacional con una división para el Interior y otra para Buenos Aires no tendrá lugar, con lo que el cupo de ascensos para acceder a la segunda división del fútbol argentino seguirá siendo de dos y no de cuatro, como se estipulaba para esta temporada y conforme se informó en la semana. Este dato no pasó inadvertido para los referentes de los equipos zonales Germán Weiner (Cipolletti) y Manolo Berra (Independiente), que dieron su opinión sobre lo que genera la marcha atrás en la decisión que duplicaba las chances para dar un salto de categoría.