Pena en suspenso por asfixiar a su ex y pegarle al cuñado

En un contexto de violencia de género, un hombre de 35 años tomó del cuello a su ex pareja y madre de sus hijos y la ahorcó, provocándole cinco hematomas. Luego, cuando el hermano de la víctima acudió a ayudarla, el agresor también lo golpeó. Por todo, el acusado acordó una pena de 6 meses de ejecución condicional y no podrá acercarse a su ex pareja por dos años.