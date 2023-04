Penal contra River: los audios del VAR sobre la dudosa falta

River Plate comenzó la Copa Libertadores con una durísima derrota en La Paz . El equipo dirigido por Martín Demichelis, que venía de cuatro victorias consecutivas en la Liga Profesional de Fútbol, cayó 3-1 ante The Strongest por la primera jornada del Grupo D del certamen sudamericano de clubes más importante del continente.

El duelo disputado en la altura se abrió con una polémica jugada que protagonizaron Franco Armani y Enrique Triverio . A los 21 minutos del primer tiempo, el arquero del Millonario derribó al ex Unión de Santa Fe adentro del área y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela pitó penal a favor de los locales . Pese a las quejas de los futbolistas de la Banda, el VAR coincidió con el réferi principal y el delantero al que le cometieron la infracción abrió el marcador para los bolivianos.

“Mira, el primer contacto. Es claro, es claro, penal confirmado. Vamos a ver el posible fuera de juego”, se escucha decir a Juan Soto, encargado del VAR, al revisar detenidamente la infracción de Armani a Triverio.

CONMEBOL LIBERTADORES _ REVISIÓN VAR _ THE STRONGEST vs RIVER PLATE _ MINUTO 21.mp4

Mientras tanto, al portero millonario se lo puede oír quejándose con Valenzuela. “Levanto los brazos. ¿A dónde lo toqué, a ver, con qué?”, le dice el ex portero de Atlético Nacional de Medellín al venezolano.

“Lo del penal va a quedar para mí en mi análisis interior. No voy a entrar en polémica con los árbitros, no hay retorno ni vuelta atrás. ¿Cobrable o no cobrable? Va a estar la duda”, manifestó al respecto Demichelis en la conferencia de prensa post derrota de River.

El próximo compromiso de los de Núñez por Copa Libertadores será el miércoles 19 de abril cuando reciba a Sporting Cristal de Perú en el Monumental. Antes, deberá medirse ante Huracán, Gimnasia de La Plata y Newell's por la Liga Profesional de Fútbol, de la cual es el único puntero.