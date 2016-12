Luego de consagrarse ganadora del “Bailando 2016” junto a Peter Alfonso, Flor Vigna habló sobre los escollos que tuvo que sortear para lograr el ansiado título. “Yo hice el casting para ser bailarina de Showmatch y no quedé”, confesó en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

“Para mí fue todo muy progresivo desde el primer momento. Empecé en Combate y comencé a encontrar gente que me bancaba”, comentó, al tiempo que reconoció que, cuando entró al certamen, no le daba lo mismo cualquier compañero. “Tengo un perfil bajo, no soy tímida pero no me gustan los puteríos; tenía miedo de quién me iba a tocar, tal vez un personaje con mucho ego. Cuando me dijeron Peter (Alfonso) me calmé, sabía que con él no iba a haber quilombos”, dijo. “Igual, me aturdía de miedo que pensaran que yo quería llamar la atención o algo, que se me escape una lola, que me relacionen con alguien”, agregó.

Sigue enfocada

“Muchas veces pensé en rendirme”, admitió la capitana de Combate y explicó: “Miraba a mi alrededor, y todos ya hacían sus carreras universitarias, ganaban sus mangos, y me sentía mal. Pero de a poco lo fui logrando, con mucho trabajo”.