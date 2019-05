Peor que un ogro

Luego la madre de Francesco contó cómo apareció otra vez en su vida y cómo fue el encuentro. “Hace dos años me mandó un mensaje, apareció de la nada y me dijo que tenía todas mis fotos, a lo que le respondí que ya no me servían, pero que me las dé. Entonces, nos juntamos, me dio las fotos y tuvimos un encontronazo otra vez porque me preguntó para qué la había vuelto a buscar, que si la extrañaba, pero la miré y le dije ‘yo por vos no siento nada’. Se puso toda nerviosa, llamó al mozo para pedir la cuenta, me dio las fotos y no la vi más. No sé nada de ella. Tampoco quiero saber nada”, aseguró la ahora cantante.

p24-f01-silvina-d-auro.jpg

Sin titubear, Morena liquidó a D’Auro y aseguró que era “totalmente lo negativo de una madre”.

“Mi papá trabajaba mucho, estaba los fines de semana cuando nos acompañaba a hockey. Él tenía mucho trabajo, se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Pero cuando estaba, era presente. Ella no. Era castigo, no nos dejaba ver la tele, no nos dejaba ir a cumpleaños, no nos dejaba hacer nada”, confesó.