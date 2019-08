Pepe Basualdo a LMN: "En solidez, este Boca se pareció al de Bianchi"

El Pepe, siempre atento con LM Neuquén, analizó la gran actuación en la altura de Quito que casi deja al Xeneize en semifinales, encontró similitudes y diferencias con aquel equipazo que integró, se refirió a un posible cruce en semifinales con River y consideró que ve un elenco “más maduro”.

“El equipo se pareció por la solidez, por cómo estaba armado el grupo, la convicción de los jugadores que se veía, se pareció, insisto, a uno de los elencos de Carlos Bianchi. La formación nuestra era distinta, un 4-3-1-2, acá se jugó con un solo punta y Boca hoy no tiene un Román ni un Guillermo. Pero en solidez de mitad para atrás, se pareció mucho a los equipos de Carlos”, consideró, lejos de desacreditar la comparación, el ex volante subcampeón del mundo con la selección argentina en Italia 90.

“Fue el mejor equipo de Boca que se vio en mucho tiempo. Inteligente, compacto, planteó muy bien el entrenador el partido y en consecuencia, llegaron los goles. Fue el partido ideal, se jugó como quiere la gente y nosotros los hinchas”, se deshizo en elogios el también ex Vélez y Racing.

Al hablar de nombres propios, evaluó: “Salvio está demostrando que debe ser titular y por ahora el resto tiene muchos altibajos, ojalá que lo del miércoles sea el despegue definitivo. Marcone no venía bien y jugó bárbaro, la defensa viene rotando pero todos se destacaron”.

Supercopado

Todos hablan del cada vez más cercano superclásico y el símbolo no le esquivó al tema. “Ni Boca ni River están preocupados por el otro, cada cual haciendo su tarea. Este Boca está más maduro que los anteriores, y los clásicos son clásicos. Boca tiene una deuda respecto de esos partidos, por eso va a ser lindo si nos encontramos. Ojalá alcancemos otra final para conseguir la séptima, que es lo que tanto queremos en este club gigante”, culminó José Basualdo, quien no habla al “pepe”, más allá de que a alguno, como al Loco Migliore, a veces no le guste lo que diga.