Pepe Cibrián quiso reconciliarse con Georgina y ella lo rechazó: "No es momento"

La que vio venir toda esta debacle antes de que ocurriera fue Georgina Barbarossa, quien expuso en público su descontento por el casamiento entre su amigo y el joven, cosa que no le cayó para nada bien al creador de Drácula, quien decidió pedirle que no fuera a la fiesta, y su amistad llegó a su fin. Sin embargo, con este nuevo escenario, parece que Cibrián estaría dispuesto a perdonar a Georgina, a juzgar por un mensaje que un movilero de A la tarde, le hizo escuchar a la conductora.

“Tengo un mensaje para vos, Georgina. Te lo tengo que decir, es de alguien que quiere acercar las partes”, le adelantó el cronista al abordar a Barbarossa a la salida del programa que conduce en Telefe.

Fue así que Barbarossa escuchó mensaje de voz de Pepe Cibrián que, con la voz quebrada y quejosa, contaba cómo había pasado la noche anterior. “Me dormí como a las 9 de la mañana. Todas las noches me desvelo, con todo lo que me pasó”, dice el director. Acto seguido, se escucha la respuesta a la pregunta de si ya había hablado nuevamente con Georgina. Y dice que no. “No hablamos, no por ahora”, cuenta Pepe y después le deja un mensaje a su ¿ex? amiga.

“Decile que si quiere hablar conmigo, que venga a mi casa y charlaremos. Ahora estoy en Córdoba”, se escuchó. “Es Pepito, que se siente muy mal, que está triste...”, le dijo el cronista a Georgina Barbarossa y ella asintió. Pero a la vez, cerró la puerta del diálogo. “Yo lo conozco a Pepe, no es momento ahora de hablar”, dijo. “¿Lo sentís quebrado?”, le preguntó el movilero. “Obvio”, se despidió la conductora, antes de meterse a su auto.