Pepito Cibrián será jurado del "Cantando" y ya mete miedo

"Quien va a ser jurado por primera vez en un certamen, nunca lo vieron en ningún lado. Está feliz. Laura (Fernández) lo conoce muy bien porque trabajó con él. Es muy bueno cuando quiere y muy contundente cuando tiene que criticar o marcar cosas", lanzó Ángel De Brito en LAM antes de dar a conocer el nombre del artista. Inmediatamente, Laurita, quien estaba en comunicación paralela por videollamada, acotó: "No podía animarme a interceder o contradecir a esa persona. Los que estaban nerviosos, cuando escuchen esto, el nudo de la panza se les va a estrujar".

Finalmente, el conductor de LAM expresó el nombre del nuevo integrante: "Quien va a ser jurado del Cantando 2020 es nada más y nada menos que el señor Pepito Cibrián. Es el segundo jurado confirmado. Les va a dar pánico, como dice Yanina, a todos".

Destrozaron a Jimena

Por otro lado, De Brito (será conductor del reality) reveló por qué Jimena Barón no aceptó estar como jurado del certamen. "Llamaron a Jimena Barón para ser jurado, pero ella quiere ser jurado del ‘Bailando’. Así es muy difícil. Chau, fuera", dijo Ángel. Ante esa noticia, Mariana Brey le dio un picante palito a la artista por desechar la oferta: "¿De verdad Jimena Barón le dijo que no al jurado de Cantando? ¿Tiene ese tupé?". Y el periodista recurrió a la ironía para responderle a su angelita: "Sí, La Cobra dijo que no".

Jimena-barón.jpg

Sorprendida, la panelista fue por más: "Ah, ¡no lo puedo creer!". Y Ángel de Brito le hizo una advertencia: "No la mates, a ver si se arrepiente y la tenés de jurado (la panelista será participante del Cantando)".