Pepo, el hijo de Ariel Rodriguez Palacios, contó la verdad sobre su padre

Pepo 1.jpg

“No es que mi papá llega y se sienta. Se pone a cocinar con todos nosotros. Preparamos las cocciones, las preparaciones, todos los pasos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, trabajamos sin parar para llegar al aire”, aseguró.

Además, el joven también fue consultado por su formación como cocinero, y relató el consejo que le dio su padre una vez se recibió.

“Cuando terminé el colegio entré a una academia para ser cocinero. Una vez que me recibí, mi papá me dijo que estaría bueno que vaya a Francia para estudiar con los mejores. Uno aprende con la experiencia, por lo que me mude para allá”, reveló.

Pepo 2.jpg

“Estudié en Francia, en restaurantes de comida francesa y comida japonesa, y la cocina es muy exigente. Cuando agarrás un pescado, tenés que saber que vale 400 euros, y que, si eso no sale al salón, te lo van a hacer pagar a vos”, agregó Pepo.

“Hay maltrato, violencia, he vivido golpes, como un correctivo, y hasta me han quemado con una pinza que me la dejaron en un lugar que se calentaba y cuando la fui a agarrar me quemé. Hacés algo mal y te empujan ‘no lo hagas más’, he visto empujones, he visto de todo. Acá en Argentina eso nunca me pasó”, cerró el chef.