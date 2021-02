Perdió a los abuelos que lo criaron por COVID y les dedicó un gol clave

“Pero había que seguir, no quedaba otra que apretar los dientes y meterle para adelante. No pude jugar el partido anterior contra Puerto Moreno porque yo estaba aislado y este partido fue difícil por lo que ya comenté. Hablé con el técnico y le dije que quería estar. Era complicado desde lo emocional, pero gracias a Dios tengo a mi señora, mi hija y mi familia que me apoyaron porque saben que mi lugar en el mundo está dentro de la cancha. Mis compañeros, cuerpo técnico y la gente del club me ayudaron también a sobrellevar este momento”, agradeció el atacante.