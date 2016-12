Peressini insiste en privatizar la estación terminal

Plottier.- El intendente Andrés Peressini envió al Concejo Deliberante un nuevo proyecto para tercerizar la terminal de ómnibus de Plottier. Para ello, se convocó a una sesión extraordinaria para mañana a las 11. El jefe comunal aseguró que no tiene fondos para repararla y que ya hay cinco oferentes que quisieran hacerse cargo.

Hace tiempo que la terminal está abandonada y son reiterados los reclamos de los usuarios que no pueden ni siquiera ingresar al baño por lo sucio que está. Peressini calculó que para ponerla en condiciones, la Municipalidad debería invertir cerca de un millón de pesos, dinero con el que -aseguró- no cuenta.

De las cinco empresas interesadas en el gerenciamiento de la terminal de Plottier, cuatro son nacionales y una es chilena. “La estación terminal tiene una deuda antigua que no podemos recuperar. El 90% de los comerciantes que trabajan no tienen convenio, no pagan luz ni gas y ninguna empresa de transporte paga lo que corresponde por toque de dársena”, aseguró el jefe comunal.

Por esto, a pesar de que un anterior llamado a licitación quedó desierto, ya que sólo se presentó una compañía que no contaba con los requerimientos, Peressini volvió a la batalla con esta idea que grandes dolores de cabeza le había dado meses atrás, cuando los empleados municipales se le pusieron en contra por miedo a perder sus fuentes laborales.

Las reparaciones, que saldrían cerca de un millón de pesos, incluirían pintura, parquización y arreglos de las dársenas y de la calle para que los ómnibus puedan dar la vuelta por detrás de la terminal.

Peressini aseguró que el tema fue tratado por los concejales durante todo el año, que funcionarios del Ejecutivo se reunieron en varias oportunidades con los ediles para explicarles los pormenores del llamado a licitación y que en estos días les envió la documentación que faltaba.

Con todo ese material es que le pidió a la presidenta del Concejo, Edith Cárcamo, que convoque a sesión extraordinaria, llamado que los concejales recibieron ayer.

Sin embargo, la oposición no tiene claro si este posible debate en el plenario está dentro de lo que establece la carta orgánica, ya que el proyecto no cuenta con despacho de comisión.

Marisa Torres (Movimiento Ciudadano Activa) indicó que el proyecto no cuenta con despacho, por lo que no se puede tratar en una sesión extraordinaria.

Por su parte, Fernanda Esquivel (UP-UNA) confirmó que si bien había voluntad de acompañar este proyecto quedaría para el año que viene, ya que no se llegó con los tiempos legales para que se pueda incluir su tratamiento en esta sesión extraordinaria.

“Hay voluntad para aprobarlo. Se demoraron los pliegos y la documentación requerida porque estaban de paro en Rentas, pero los concejales ya tienen todo. La idea es tratarlo y sacarlo”. Edith Cárcamo. Presidenta del Concejo Deliberante

La posibilidad de tercerizar la terminal ya generó algunos conflictos con los empleados municipales.

Todo listo para que se apruebe el presupuesto

La presidenta del Concejo Deliberante, Edith Cárcamo, indicó ayer que desde Hacienda ya arreglaron los “errores técnicos” que tenía el Presupuesto 2017, por lo que espera contar con su aprobación en la sesión extraordinaria que convocó para mañana.

En la convocatoria a los concejales, Cárcamo destacó que la Carta Orgánica Municipal establece sancionar el presupuesto antes del 31 de diciembre. “Necesitamos trabajar con un presupuesto actualizado”, indicó.

Durante la última sesión prorrogada, el cuerpo no aprobó el Presupuesto 2017 porque aseguraron que tenían desfasajes en los fondos y que buscaba otorgar facultades extraordinarias al subsecretario de Hacienda municipal, Néstor Gelos, como por ejemplo reasignar partidas por encima de los porcentajes establecidos.

“El presupuesto que vamos a votar llegó recién. Hoy (por ayer) a las 11:30 me notifiqué de la sesión y a las 12 firmé la resolución. Ni siquiera dan los tiempos legales que establecen 48 horas de anticipación para convocar a una sesión extraordinaria. Es todo una truchada, no se puede trabajar así”, consideró Marisa Torres (Movimiento Ciudadano Activa).

Por su parte, la concejal Julia Mamani (MPN) comentó que esperaba la resolución de los abogados del partido para saber si la convocatoria estaba dentro de lo reglamentado.

Alejandra Guala (Libres del Sur) indicó que si se arreglaron los desfasajes técnicos del presupuesto está dispuesta a aprobarlo y confirmó su presencia en la sesión prevista para las 11 de la mañana.