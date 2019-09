Peretti no le teme al regreso de Los Simuladores

“Sabíamos desde el principio que sería un clásico. Hay testigos que lo vieron, y notas escritas en las que yo decía, ya en el estreno del sexto capítulo, que esto iba a ser un clásico. Pertenecer a un clásico como ese es un elogio que llevo en el corazón”, aclaró. Y sostuvo que le gustaría volver a ser parte de un proyecto que retome la historia de los socios que protaganizó junto a Federico D’Elía, Martín Seefeld y Alejandro Fiore.

A su vez, el actor que actualmente se encuentra promocionando el film Iniciales SG, aseguró que no tiene miedo a que la nueva apuesta no prenda en el público. “Si metés la pata, ¿se pierde lo que sucedió? ¡No! Entonces hay que jugar, si todo es polvo, no hay que tratar con tanta fragilidad algo como si se fuese a romper”, sostuvo. “No es cirugía, que si pifiás la gente se muere. Tenés que hacerlo bien, de la mejor manera”, agregó.

Desde hace tiempo él y sus compañeros coquetean con la posibilidad que el clásico regrese en forma de película.