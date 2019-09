Sostuvo que las operadoras de la cuenca neuquina “Ante esta situación de cambio permanente de reglas de juego y destrucción de garantías jurídicas” no consiguen financiamiento y están bajando equipos de perforación para poner en pausa los planes de desarrollo.

“Ya tenemos las mil suspensiones, tenemos en San Antonio, Baker, Calfrac o en Schlumberger que no quedó ni un set de fractura. Estamos por firmar un acta porque les decimos claramente que no tienen que despedir, que entren en suspensiones rotativas pero que la gente siga cobrando, son acuerdos a los que llegamos para que no despidan”, explicó Pereyra.

Se refirió también a compañías como YPF, Vista Oil y Tecpetrol, en las cuales señaló que sus cotizaciones en el mercado de valores “van en picada” desde que cambiaron las reglas de juego en el sector hidrocarburífero.

Indicó que el sindicato petrolero se encuentra en “alerta y movilización permanente” para intentar frenar las políticas en materia de energía que, en las últimas semanas, han desencadenado una cascada de problemas que se iniciaron con falta de precios, corte de la cadena de comercialización, notificaciones de suspensión de personal y pausa en equipos de perforación.

El gremialista explicó que la crisis de la actividad se siente más en las pymes de Neuquén. “No tiene cómo aguantar las suspensiones, porque tiene que seguir pagando sueldos y ni siquiera tienen para despedir gente, están en riesgo de desaparecer”, concluyó.

