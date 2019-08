Ayer, en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, se reunieron representantes de las principales operadoras, con YPF a la cabeza, Pan American Energy, Vista Oil, Total y Chevron. Además, las cámaras empresariales y representantes de las pymes neuquinas.

“El fondo de la cuestión es que no se tomen medidas apresuradas, que no se hagan despidos. No seamos torpes y consensuemos con las empresas para que no haya. No queremos compañeros en la calle, tengamos la paciencia y cordura para analizar cada uno de los casos”, dijo ayer Guillermo Pereyra, secretario general de Petroleros Privados, senador nacional por el MPN y hoy en plena campaña por su reelección a la banca.

Algunas empresas, como Vista Oil, habían anunciado la baja de equipos de los yacimientos. Pero ayer, Pereyra y otras organizaciones gremiales les pidieron a las empresas que revean las medidas.

La reunión se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo, en la que participó Ernesto Seguel, para moderar las partes en cuestión.

La decisión de Pereyra viene después de un conflicto que hubo días atrás en una importante empresa de servicios especiales por el despido de tres operarios. Hubo un bloqueo en la compañía con la intervención del sindicato.

“Se pidió que se respeten los puestos de trabajo y si alguna tiene intención de avanzar en una acción, tiene que agotar la vía del diálogo”, indicó Pereyra.

El sindicalista cree que el decreto que pone freno al precio del crudo y que cuestionan las petroleras y provincias productoras, por el impacto que puede tener, no tendrá un alcance a largo plazo.

“Todos estamos esperanzados, están habiendo negociaciones (por el gobernador Gutiérrez y demás provincias) y se puede llegar a buen término de acuerdo a la información que le llega a uno”, dijo.

Pereyra fue categórico y no quiere que las empresas apliquen el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que señala poner fin a la relación laboral de muto acuerdo.

“Si sabemos que hay alguna empresa que insiste en querer despedir, bueno, iremos por ella”, dijo.

