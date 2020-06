En ese sentido, el ex conductor de CQC expresó: "Nosotros tenemos un gran compromiso con todos los colectivos que están trabajando, fuimos partícipes y hemos llegado a Boca gracias al apoyo de las mujeres, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tomar una decisión que puede afectar varias cosas".

"No podemos como empleadores tomar una decisión antes que la Justicia se expida de lo que sucedió. En lo personal podría decir otra cosa, pero no creo que corresponda por el lugar que ocupo ahora", dijo en declaraciones a Radio del Plata y agregó: "El club no tomó partido ni le puso un abogado a Villa".

A la vez se refirió a las palabras críticas sobre el fútbol argentino del presidente Alberto Fernández y aseguró que "me llamó la atención sus palabras, fueron muy sinceras. Yo a veces digo lo mismo. Suscribo que son muy entendibles, el fútbol argentino es muy inestable".

"Vamos a la Superliga después volvemos a la AFA y después la AFA no. La Argentina tiene un problema dirigencial y los dirigentes cuando no les gusta algo a su manera lo cambian de forma muy brusca, dijo Pergolini en "De lado a lado" por AM 1030 Del Plata.

También opinó sobre su experiencia de apenas cinco meses como dirigente: "hace poco que estoy dirigente, veo en el fútbol la secundaria que después se ve en la política Argentina. Nunca se planifica nada a 10 años, todo es el hoy y la urgencia. Todo depende del resultado".

Y puso como ejemplo este momento de Boca: "nosotros podemos cambiar el estadio, hacer cosas para los socios, darle sus beneficios, hacer un club más grande, más social, pero si la pelota no entra, eso te condiciona mucho. No sé si hay algo así en otros países, acá te eligen para que ganes campeonatos, no para que hagas algo por el club".

"Nosotros, seamos sinceros, tuvimos una suerte increíble. Le cambiamos la actitud al plantel, todo bárbaro, pero dependimos de que River en el último partido empatara. Una alegría increíble, lo disfrutamos pero hay que seguir adelante", añadió.

Pergolini opinó sobre la nueva Liga profesional y los derechos de imagen: "esto empezó con (el presidente Jorge Amor) Ameal, que me dijo que quería que Boca mejore el tema de los derechos. Por suerte me escucha, ya que el fútbol no depende solo de los ingresos de las entradas y los socios, tenemos que buscar cosas más amplias con la tecnología y todo eso. Me dijo porque no hacerlo también para el fútbol argentino y estamos en eso".

