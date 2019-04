Pergolini se reencontró con Andy en Intrusos y le mojó la oreja a Tinelli

Hacía apenas unas horas Andy Kusnetzoff había sido entrevistado en el mismo piso, potenciando el clima para la nota de Pergolini que vendría más tarde en el prime time y que tuvo como yapa un cruce telefónico entre ambos en el mismo momento que Tinelli hacía su entrada triunfal en el estudio de Showmatch.

"Qué jugarreta la de la producción", lanzó Pergolini al escuchar la voz de Andy, mientras Rial le preguntaba con humor "¿Se puede esto, no?" y su locutor exclamaba: "¡Es histórico esto!".

"Qué tal Andy, ¿cómo andás?", lo saludó Mario, impostando la voz y jugando con la ironía. "La verdad que te extraño", sorprendió Andy apenas empezaron el diálogo. "Dijo que es extraño, no te extraño ¿Me dijiste que me extrañabas", bromeó Pergolini. "La verdad que las dos cosas", replicó el conductor de Telefe. "Yo no sé si te extraño, pero es un gusto hablar con vos", acotó el creador de Vorterix.

"Ya hablamos un montón hoy, lo iba a ver en diferido. Creo que estamos en un gran momento Mario, intentando algo", le dijo Kusnetzoff.

"Creo que después de mucho tiempo, cuando uno deja de competir, es un buen momento para rehacer algunas relaciones. No todas se pueden recuperar, no todas tienen sentido ser recuperadas. Pero lo hemos charlado, tengo hacia vos un gran cariño. Si vale decirlo público así todo el mundo deja de poner la palabra guerra abajo. Con Andy no nos hablamos, pero nos escribimos", contó Mario, quien luego introdujo el tema de la paternidad del también conductor de Perros de la calle.

"Tuve familia al final, tengo una hija hermosa. Mi sobrino se encontró con Mario y el otro día lo vi a tu hijo, a Tomás, en el Lollapalooza, y fue un encuentro muy lindo", le dijo Andy.

"Las cosas van tomando su curso. Si no hay nadie demasiado malvado", comentó Mario, de alguna manera celebrando el reencuentro.

"Él tenía razón, yo siempre se lo dije. Pero yo también le fui honesto, cuando él empezó a hacer radio a la mañana le dije mirá, yo me conozco, esto va a ser insoportable, no lo voy a poder frenar. Y él tenía razón con lo que escribió, qué te molesta que alguien crezca. Me pareció que estuvo muy bien, aguantó bastante. La tendrías que haber escrito a los 32″, expresó Pergolini al ser consultado por la carta que su colega había escrito con críticas hacia él cuando cumplió 40 años.

"Después de ahí nos llevamos bárbaro porque Mario también me entendió. A Mario cuando vas de frente -y los dos fuimos de frente-, se terminó el conflicto, ¿o no?", expresó Andy.

Fue ahí, cuando Rial metió un bocado para recordarles que Andy hace un tiempo había manifestado su bronca porque no recibió regalías por su participación en el ciclo. "De las regalías olvidate Andy, no están. Están, pero es difícil encontrar cuáles son. Pedile a (Diego) Guebel", exclamó Pergolini haciendo alusión al cofundador de la Cuatro Cabezas.

"Son los dos bastante cortos les quiero decir, la estamos remando", disparó Rial al notar como ambos conductores evitaban caer en comentarios emotivos y picantes sobre su relación. "Uno no se tendría que desnudar demasiado en televisión, creo que él lo entiende por esos no dio tantas notas en los últimos años", se sinceró Mario.

"Creo que nosotros nos dijimos todo y con las cosas que están pasando en el país, nuestro conflicto de las cosas de hace veinte años ya lo podemos cerrar y dedicarnos a ver qué pasa", agregó Andy, para luego referirse a la posibilidad de que Pergolini visite su programa.

"No quiero en este llamado hacerte una emboscada, si él quiere venir a mí me encantaría pero cada uno hace lo que puede, lo charlaremos", concluyó.

"Andy, andá a dormir, está todo bien, vos sabés que está todo bien", lo despidió su ex jefe.

Dardos a Tinelli y definiciones sobre los ex CQC

Antes de llamado, Pergolini le mojó la oreja de Tinelli que, paralelamente, estaba debutando en una nueva temporada de Showmatch junto a todas las figuras que fueron parte de su ciclo. Atento al autohomenaje que acontecía en la pantalla de El Trece, en varias oportunidades Mario remarcó que aquellos históricos humoristas de VideoMatch tuvieron su debut televisivo con él.

"Pachu (Peña), Pablo (Granados) y Freddy Villarreal (en La TV Ataca) empezaron conmigo. (Alejandro) Stoessel también, al igual que Miguel Ángel Rodríguez. Son varios", dijo. "José María (Listorti), en el año '93, hacía móviles conmigo en la radio, también". "Ahí empezó la bronca", reconoció.

Antes se refirió a Daniel Malnatti quien participó en una nota que le hicieron en TN e hizo estallar la interna de CQC al deslizar que Andy no tenía talento para ser millonario.

"Malnatti tiene una personalidad especial. Y cuando me dice lo de millonario... yo creo que lo tenía re pensado. Él es así, quiso hacer un chiste y le salió mal. La verdad en esa charla Malnatti quiso decirme que a la larga él había aprendido, que le había gustado. Yo creo que la corteza frontal no le filtró, quiso hacer un chiste y le salió mal. Después me llega un mensaje de Andy diciendo qué le pasa a este pibe", reveló.

Sobre su amigo Eduardo De la Puente -con quien se encuentra distanciado-, manifestó: "La verdad que fueron caminos distintos, nos pasa a todos. Hemos recorrido un gran camino juntos.

"He sido beneficiado por el talento de todos ellos", sentenció antes de destacar que que Juan Di Natale "es un tipo bien preparado, tiene la maldad en toques necesarios, y siempre ha sabido ocupar bien su lugar".

"Nacho Goano es un excelente profesional, creo que el Pelado y varios como Andy han logrado trascender lo que es CQC. Otro que buscó otro camino es Clemente Cancela. A algunos les ha costado salir del rol de notero", deslizó haciendo referencia a Gonzalito Rodríguez.