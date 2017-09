Perito: "Lagos estaba obsesionado con Magnolia"

Ayer, en la segunda jornada del juicio por jurado, se escuchó el testimonio de Horacio Gutiérrez, del Departamento de Seguridad que realizó la apertura del celular del policía Lagos.

Ante la pregunta que el fiscal Agustín García le realizó a Gutiérrez sobre si encontró un denominador común en los mensajes, él respondió: “Había como una obsesión de Lagos hacia Magnolia”.

“Mi mundo giraba a su alrededor para brindarle mi atención, capaz me equivoqué. Yo sinceramente me enamoré perdidamente. Ellos eran uno. Siempre la respeté”. Alejandro Lagos El policía acusado de homicidio y tentativa de femicidio

Luego, el perito profundizó: “Le escribía constantemente, estaba pendiente de ella y le quería hacer saber en todo momento que la amaba y que no la quería perder”.

Al respecto, el testigo señaló que Lagos “no tenía demasiados contactos agendados”, sólo dos.

“Amorcito bella movistar” y “Amorcito bella” eran los únicos contactos, ambos de Magnolia.

El 18 de noviembre de 2016, nueve días antes del hecho, Lagos le escribió: “Hola gordita, ¿cómo estás? Fui a verlos a su casa pero no estaban. Te llamé, pero nada”.

Cuatro días después, el tenor del mensaje fue mutando: “Espero no te estés burlando de mí porque yo sí te amo de verdad, jamás jugué con vos, mucho menos te haría sufrir. Cada paso que doy lo hago pensando en vos gorda, date cuenta quién siempre estuvo”.

El 25 del mismo mes y ya enterado de la existencia de Javier Soto por la niñera de Magnolia, el policía le sentenció: “Te felicito Magno, pero vos no te mereces una basura como esa (por Soto)”.

Más de 50 mensajes por día le enviaba Lagos a Magnolia Así lo declaró Magnolia Salas el lunes, cuando se sentó a declarar como testigo en la causa de la que también es víctima, luego de que su ex pareja, el policía Alejandro Lagos, la baleara.

“Espero que recapacites y pienses en el bien de tu hijo y el tuyo. Que Dios se apiade de vos”, le advirtió Lagos a Magnolia.

Ya en la antesala del crimen, el 26 de noviembre a las 22:22, el policía le escribió: “¿Qué haces?”.

Recién a las 22:43 ella le contestó: “Mates con amigas”. A lo que él le preguntó: “Gordita, ¿querés salir un ratito conmigo al Casino?”.

“Tenía tantas ganas de que salgas conmigo gordi y despejarnos”, insistió el 27 a las 00:21. “Disculpame, sólo quería invitarte al Casino”, envió 00:51.

“Estás loco. Encima nunca hablar afuera con Javier”, fue la respuesta de Magnolia.

A las 01:51, Lagos: “Fui lo más tranquilo posible”. A las 4:30, Lagos les disparó a ella y a Soto.

Por información

El cabo presionó a la niñera

“Mandame la foto y no digas nada”, así fue el primer mensaje que Alejandro Lagos le envió a la niñera del hijo de Magnolia tres días antes del crimen, en referencia a una imagen de las víctimas juntas. “Mandame la foto por acá, gracias. Por favor, yo no digo nada”, insistió ante la falta de respuesta. “¿Javier cuánto? ¿Cómo es el apellido? Preguntale cómo es el apellido, si sale en Facebook”, repreguntó Lagos. A lo que minutos después la niñera contestó: “Javi Soto”. El policía le envió: “Muchas gracias. ¿Dónde vive? ¿Tenés más fotos?”. La niñera contestó: “No sé donde vive, pero cerca de la casa de Magno vive la madre de él. No sé, buscá en facebook. Por favor no le muestres la foto donde están acostados porque soy la única que la tiene. Se van a dar cuenta”.