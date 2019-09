Perpetua para la pareja que mató a golpes a su bebé

“Fue muy difícil la resolución, muchos no estuvimos de acuerdo, pero llegamos a esto”, sostuvo el presidente del jurado antes de comenzar a leer visiblemente nervioso. Luego de un cuarto intermedio, el conjuez informó que, teniendo en cuenta el veredicto, correspondía imponer a Tizza la pena máxima, momento en el cual el hombre se tapaba la cara con las manos, y la misma pena a su pareja, que no hizo ningún gesto. Una vez dictada la sentencia, los abogados defensores plantearon recursos respecto de la condena y adujeron que la misma se contrapone con diversos tratados de derechos humanos ya que ambos pasarán 35 años en prisión. Este pedido fue rechazado por Cadile, que aseguró que la pena “no atenta contra los tratados” y afirmó que “el legislador la estableció y tiene en cuenta la gravedad del hecho y por tanto resulta proporcional al mismo”. Durante su alegato, el fiscal Javier Pascua expresó: “Aquí nadie habló por Valentín: nació huérfano, ellos (los padres) quisieron ocultarlo porque no tiene voz ni imagen”.