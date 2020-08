¡Perrito futbolero! El simpático festejo de gol frente a la tele

Lo cierto es que en el estadio Mineirao y a puertas cerradas, el equipo de Sampaoli, con el paraguayo Junior Alonso, ex Boca Juniors, como titular, se impuso por los goles de Marrony a los 28 -de penal- y 47 minutos del segundo tiempo. Y celebró hasta el pichicho...

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1295350632858169345 El perro fanático del Atlético Mineiro, festejando uno de los goles del triunfo de ayer del equipo de Jorge Sampaoli.

.

.

IG/flavianaaparecidaleandro pic.twitter.com/qCvXR2ZCxL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2020

El "Galo" es el líder del campeonato brasileño con puntaje ideal luego de los triunfos ante Flamengo (1-0, como visitante) y Corinthians (3-2, de local) en las primeras dos jornadas.

El exentrenador del seleccionado argentino está invicto desde que asumió a mediados de marzo con siete triunfos y un empate.

Además, el casildense tendrá la posibilidad de conquistar su primer título en el club entre el 26 y 30 de agosto cuando dispute las postergadas finales del torneo Mineiro ante Tombense.

Más tarde, Internacional de Porto Alegre, a las órdenes del DT Eduardo Coudet, cortó una serie de dos victorias consecutivas y perdió por 2-1 ante Fluminense, en el estadio Maracaná.

El conjunto de Río de Janeiro marcó por intermedio de dos penales ejecutados por Nené (Pt. 39m. y St. 32m.), mientras que la escuadra de Porto Alegre había establecido la apertura, a través del delantero peruano Paolo Guerrero (Pt. 28m.), según registró Lance.

En el conjunto 'gaúcho' actuaron como titulares los también argentinos Renzo Saravia (ex Racing) y Víctor Cuesta (ex Independiente), mientras que Damián Musto (ex Rosario Central) ingresó en la segunda mitad.

El delantero misionero Germán Cano (ex Chacarita y Lanús) anotó un doblete (St. 17m. y 30m.) para Vasco da Gama, que derrotó por 2-1 a San Pablo, rival de River en la Copa Libertadores.

En el equipo ganador se alistó también desde el minuto inicial el volante ofensivo Martín Benítez (ex Independiente).

En otros marcador de la jornada, Bahía venció a Bragantino por 2-1, mientras que Goianense igualó 1 a 1 con Sport Recife (Jonathan Gómez como titular y Lucas Mugni ingresando en el complemento) y también empataron, pero 0 a 0, Fortaleza y Botafogo, en tanto que Santos superó por 3 a 1 a Atlético Paranaense, que así se vio privado de treparse a la punta.

Principales posiciones: Atlético Mineiro 9 puntos; Bahía, Atlético Paranaense, Vasco da Gama e Internacional 6.