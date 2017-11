Pesar entre los ex compañeros de los rosarinos asesinados en Nueva York

En el Instituto Superior Politécnico de Rosario realizaron hoy un minuto de silencio en homenaje a los ex alumnos que murieron ayer en el ataque en Nueva York mientras que sus ex compañeros los recordaron por manter “un vínculo muy fuerte”. Sus amigos señalaron que eran muy unidos y que desde hace 30 años y que al recibir la noticia pensaron que “esto no podía estar pasando”.