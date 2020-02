Marcha-Aborto-Legal-(14).jpg Omar Novoa

“Es una actividad nacional a las que se suman compañeras de otros países de América Latina y el Caribe, sabiendo que si conseguimos la ley en Argentina eso va a tener efecto en otros países. Y estamos a dos años de aquel primer pañuelazo de 2018 que permitió abrir un debate en el Congreso de la Nación y con lo que oportunistamente Mauricio Macri tomó el tema y abrió una posibilidad en el Congreso que no habíamos tenido en ese momento y que este movimiento supo aprovechar porque generó enorme movilización social”, explicó Ruth Zurbriggen del colectivo La Revuelta.

Desde aquel entonces, y pese al rechazo en la cámara alta, Zurbriggen manifestó que el pedido jamás perdió fuerza y por el contrario a lo que pudiesen pensar en el movimiento Provida, ganó impulso.

“Por un lado, lo que ha hecho este movimiento ha sido acumular desde el 2015, con el primer Ni Una Menos, argumentos, experiencias, fuerza, capacidad de movilización, y si bien el Senado de la Nación decidió en el 2018 cruelmente en contra de la despenalización y legalización del aborto, eso no hizo que los pañuelos verdes volvieran a las casas, que se escondiera, que nos diera vergüenza tenerlos. Por eso, el aborto ya no es un tema de los movimientos feministas organizados, sino de toda la sociedad”, profundizó.

La representante del movimiento explicó a su parecer que con el actual gobierno la “cancha política” es muy diferente a la del 2018 y ve con grandes chances que el proyecto se convierta en ley. “Por primera vez, en 30 años de democracia, tenemos un presidente electo que no oculta y hace del aborto agenda política, y eso no es menor para nuestra lucha, porque es a los gobiernos a los que les pedimos esto. Si quien dirige el Estado se presenta como un militante por la despenalización, y yo agrego que ojalá diga por la ‘legalización’ también, que por cuestiones de acceso va a ser así, vamos a tener más fuerza. Porque tenemos capacidad de movilización, porque estamos mostrando que la calle no la vamos a abandonar, porque vamos a seguir haciendo de este tema una conversación de las mesas familiares”.

En este sentido, también hizo referencia al trabajo llevado adelante por el ministro de Salud, Ginés González García, quien se encargó de actualizar el Protocolo de aborto no punible: “Hay que recordar que él fue quien impulso el programa de salud sexual y reproductiva en el 2003. Por eso que este gobierno haya convocado a todos los movimientos que reclamamos por este y otros derechos va dando cuenta de una posibilidad como nunca vista”.

Por su parte, Julieta Katcoff, de la Secretaría de las Mujeres del Hospital Castro Rendon de Neuquén e integrante de Pan y Rosas, marcó la importancia de la actividad de cara al próximo 8M: “Creemos que es importante para las mujeres avanzar en el tratamiento y que se apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. No podemos esperar, se nos va la vida y la salud a las mujeres. Y como siempre, nuestra forma de luchar tiene que ver con salir a las calles”.

En cuanto a la decisión política del actual gobierno de “despenalizar” el aborto, Katcoff aseguró que todo dependerá de la fuerza que tengan las mujeres en las calles: “Las mujeres hemos aprendido a lo largo de estos años que ningún gobierno nos regaló nada, todo lo hemos conseguido a partir de la organización y movilización. Desde el divorcio en su momento, la educación sexual integral, la ley de matrimonio igualitario. Nosotras no creemos en concesiones por parte de los gobiernos, sino que es una respuesta a las enormes movilizaciones que protagonizamos. Que salga o no va a depender de la fuerza que podamos construir las mujeres”.

“El movimiento de mujeres ayudó a instalar un debate en la agenda pública. Creo que hoy por hoy, a partir de esa enorme marea verde en el 2018, pudimos mover el eje de la discusión, planteando que nuestra propuesta no tiene que ver con ‘aborto si, aborto no’, como definiciones erradas. Sino a la necesidad de tener una respuesta a un problema de salud pública, y como trabajadoras de salud sabemos que el problema existe, lo vemos todos los días. Así que el haber instalado el tema como una cuestión de salud pública y exigir al Estado la creación de políticas públicas para dar respuesta a eso ha significado un paso muy grande”, concluyó.

