Roberto Rapazzo Cesio, el titular de la Comisión Directiva, llevó tranquilidad a todos ellos una vez que se conoció el plazo de ampliación al asilamiento.

"Hoy, lo que importa es la salud y después asegurar que todos los empleados del club cobren su sueldo. Por suerte lo podemos asegurar", dijo de manera categoría.

Esta semana se iniciarán las erogaciones para llevar tranquilidad en este sentido y, además, confirmó que con los jugadores profesionales no se cambiará ninguna regla del juego por el momento.

Estadística nacional

La semana pasada, la AFA concretó un relevamiento en todo el país, respecto a la masa salarial de jugadores en todas sus categorías.

El Club Cipolletti fue uno de los incluidos en la base de datos, lo que demuestra que habrá un plan de acción conjunto para desafiar a la crisis por el aislamiento social.

Cipolletti Coronavirus Jugadores.jpg

El Federal A deberá tomar una decisión de manera urgente para salvaguardar la situación financiera de todos los clubes que lo integran.

Este martes, con la nueva fecha del aislamiento social obligatoria establecida hasta el 12 de abril, todas las instituciones necesitan previsibilidad.

De los 30 participantes, eran 18 los que el 26 de abril concluirían su temporada. Esto significa que desde mayo los clubes sólo estarían comprometidos con los contratos profesionales, para luego liberarse de la mayoría de los compromisos económicos, entre ellos los alquileres.

Cipolletti, más allá de alguna chance muy lejana de pasar de ronda, lo que sinificaría meteres entre los seis mejores de la zona 2, tenía fecha previsto su último partido el domingo 19 ,porque en en el casillero final del calendario le tocaba quedar libre.

Con esta nueva medida de Nación, la incertidumbre respecto a la continuidad de la temporada sumará mayo a todos los presupuestos.

Foráneos

Con los jugadores foráneos, en todos los casos el acuerdo es hasta la finalización del campeonato.

Es una práctica común la firma de los contratos que se presentan en AFA (la parte en blanco) que represetena alrededor del 30% del salario real. Todo lo demás se plasma en el acuerdo privado que cae al día siguiente del último partido.

Si no hay definiciones, la fría letra de los acuerdos extenderá compromisos. El Albinegro debe destinar al mes 1.400.000 pesos para tener competitivo al grupo de jugadores, la cuenta incluye salarios del cuerpo técnico y las rentas de todas las viviendas.

Un mes más no es poca cosa, más en aquellos números de fuerte aporte del estado provincial, como sucede fundamentalmente en el norte: Sarmiento y Chaco For Ever (ambos de una de las provincias más afectadas por el coronavirus), o el mismo Güemes de Santiago del Estero, que sería uno de los ascendidos si se diera por finalizadda la acción como está hasta el momento. En el grupo de Cipolletti, esos son Juventud Unida Uuiversitario de San Luis y Deportivo Madryn en Chubut.

"Nosotros no vamos a alterar ninguna condición con nuestros jugadores. El club no se cortará sólo y esperar definiciones en conjunto. Se impone una reunión (sería virtual) de toda la categoría con el Consejo Federal (Pablo Toviggino)", cerró el presidente Albinegro mientras hace equilibrio con los números proyectados en el invierno del 2019, un punto de partida cada vez más lejano.

LEÉ MÁS

Teorema Gorosito: Caruso le contestó duro a Alberto

Armaron un picadito en plena cuarentena y los corrió la policía