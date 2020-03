image.png

En ese sentido el Presidente recordó que cuando “Pipo” reemplazó a Ricardo Caruso Lombardi como DT de Argentinos Juniors, club del cual él es hincha, tuvo un almuerzo con el entrenador del “bicho” y ahí tomó este concepto.

Gorosito recordó al diario Olé que en ese momento, cuando él estaba en Argentinos Juniors, los miércoles o jueves compartían un asado con el plantel, y el entonces presidente Luis Segura invitaba a Alberto Fernández para participar del mismo. "Un día se quedó y comimos. Y como ganamos siguió yendo un par de veces más como cábala", recordó Gorosito, quien acotó que tanto él como Alberto Fernández son "muy futboleros", y que el ahora presidente argentino daba "su parecer con mucho respeto y como yo también soy de esa forma de ser tranquilo y pausado, teníamos muy buena relación".

Caruso Lombardi salió a contestarle a Alberto Fernández.

Sin embargo, el que no se quedó quieto fue Caruso Lombardi, actualmente entrenador de Belgrano de Córdoba en la Primera Nacional, quien vía Twitter le contestó al Presidente de la Nación.

"Señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus, lo aplaudo, pero le aclaro que se confunde lo que declara, el equipo que ud. dice lo armé yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", expresó.

R Caruso Lombardi on Twitter @alferdez señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus , lo aplaudo , pero le aclaro que se confunde lo que declara , el equipo que ud dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso . — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

Es que Alberto Fernández, antes de destacar el "Teorema de Gorosito", había dicho: "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a (Alejandro) Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha".

R Caruso Lombardi on Twitter @alferdez y logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal , el equipo que a ud le gustaba fue otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los lleve yo, así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo .un abrazo. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

LEÉ MÁS

De Centurión a su novia fallecida: "Me voy a morir de tristeza sin vos"

Marcos Díaz: "Los de River demostraron lo que son, Gallinas"