Una ONG le había pedido que no lo cantara porque el tema "trata a las mujeres como manadas que están dispuestas a satisfacer los deseos de un solo hombre, cual harén".

Pese al especial pedido realizado para que no canta canciones con contenido sexista, Maluma interpretó la polémica canción “Cuatro babys” durante su show en la quinta jornada del Festival de Viña del Mar, realizado el viernes por la noche.

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una organización no gubernamental chilena, le había pedido al reggaetonero que “evite en sus interpretaciones toda letra misógina o irrespetuosa de la dignidad de las mujeres”. Las críticas al músico colombiano se basan fundamentalmente en su canción “Cuatro Babys”, un tema que esta organización considera que “trata a las mujeres como manadas que están dispuestas a satisfacer los deseos de un solo hombre, cual harén”.

Sin embargo, Maluma no le dio mucha importancia al pedido y de igual modo cantó la canción. "El 99 % de mis canciones no son así. Si las escuchas, son canciones que incitan a la superación personal del ser humano. No se puede tomar tan en serio lo que pase con una canción, se le está dando demasiada a esta polémica", dijo Maluma durante la rueda de prensa del Festival de Viña del Mar.