PH se pone picante con el ex juez Norberto Oyarbide

El ex juez Norberto Oyarbide reapareció en julio y habló sobre su declaración frente al fiscal Carlos Stornelli y confesó que no recibió “indicaciones puntuales de Néstor o Cristina Kirchner” en su investigación por enriquecimiento ilícito. Polémico -también por su vida privada- expresó ante los medios: “Dije que en ninguna oportunidad había tenido ocasión ni de verlos ni de hablar. Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero traidor no soy y mentiroso menos, digo siempre la verdad”. Justamente, Oyarbide será una de los invitados de PH, en donde seguramente dejará tela para cortar. Además, Andy Andy Kusnetzoff recibirá esta noche a Pamela David-alejada de los medios-, a Débora Pláger, a Nacho Sureda (participante de Masterchef Celebrity) y a Valeria Linch.