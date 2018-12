PH y una despedida con llanto y confesiones

Embed

En sintonía con el #MeToo Araceli gentino, desatado tras la denuncia de violación contra Juan Darthés, Araceli González relató empapada en lágrimas el abuso que sufrió durante su infancia. “Era un albañil, yo tenía 4 o 5 años. Fue algo que oculté durante toda mi vida y que lo dije recién de adulta porque salió a los 10 años de mi terapia”, precisó.

A su vez, Maju Lozano reveló que su padre intentó matarla cuando tenía 13 años. “Recién hace tres semanas pude decirlo con palabras. Por eso es tan importante ponerles nombre a las cosas y que nos crean”, sostuvo. “Para mí, vivir con violencia era lo lógico”, manifestó. Y añadió: “Mi viejo era enfermo psiquiátrico, tenía una psicosis maníaca depresiva muy elevada, por lo que era muy agresivo. En el medio de todo eso, como toda enfermedad mental, él era hermoso en otras cosas, entonces a mí me fue muy difícil saber a cuál padre querer y a cuál padre odiar. Un par de años después de su muerte logré perdonarlo”.

El dolor de Nico Vázquez

Luego de que Aníbal Pachana hablara del su lucha contra el cáncer de pulmón, Nicolás Vázquez se quebró al recordar a su hermano Santiago, quien falleció hace dos años. “Cuando pasó lo que pasó, no quería más nada, me quería quedar tirado en una cama. Después me di cuenta de que tenía que estar fuerte para mi familia. Mi hermano tenía un corazón de un hombre de 80 años, había tenido dos ataques al corazón y nunca nos dimos cuenta”, reveló.