Picante mano a mano entre Cristina Fernández y Gerardo Rozín

La ex presidenta concedió su última entrevista en televisión, luego de haber participado de notas en esta campaña en Infobae Tv, Crónica tv y las emisoras Radio AM750, La Pop, y Radio con Vos.

Minutos antes de que la ex presidenta llegará al programa, la Justicia ordenó la detención y desafuero del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido por la causa que investiga los presuntos sobreprecios en la mina de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

Consultada por la decisión de la Justicia, Cristina tiró: "Es el día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo".

"Hay una campaña muy evidente de persecución política instrumentada a través del poder judicial, pretender que dos o tres gobiernos democráticos elegidos por la población son asociaciones ilícitas me parece que ya es demasiado", expresó la candidata de Unidad Ciudadana.

En la charla, la ex mandataria le reclamó al conductor el trato "preferencial" que da a la gobernadora María Eugenia Vidal cuando le realiza un reportaje. "Yo te vi preguntarle, y ella te pone caras", sentenció.

Mientras hablaban de inseguridad, y ante las repreguntas de Rozín, la ex jefa de Estado le expresó: "Me preguntás y no me dejás responder, ¿o no te gusta lo que respondo?". Ante la queja, el conductor le aclaró: "La entrevista televisiva es el arte de interrumpir, cuando se nota que estás interrumpiendo quiere decir que lo estás haciendo mal, puede que lo esté haciendo mal, entonces te pido disculpas".

Acto seguido, CFK prosiguió con el tema con el que estaba el reportaje: "Los índices de inseguridad, y esto no lo digo yo, sino el Poder Judicial..." y volvió a cortar su respuesta para reclamarle al conductor de Morfi: "No me pateés abajo de la mesa che, me anda pateando abajo de la mesa, a que a Vidal no la pateas mañana, ni le pregunta nada".

