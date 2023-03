Picante: Ponzio le respondió a Chicho Serna por la final del Trofeo de Campeones

Como era de esperarse, la respuesta del lado de Núñez no tardaría en llegar. En diálogo con TyC Sports, Leonardo Ponzio, secretario técnico de la Banda, arremetió sin vueltas contra el colombiano: "Me parece que la pregunta y la respuesta son más de bar. Me están dando a entender que River decide cuándo jugar, lo ponen a River en un lugar superior y no me parece que vaya por ese lado".