Pichetto le restó importancia a la expulsión del PJ

“La compañera Eva decía que con las cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes, y como presidente del partido justicialista de Río Negro tengo que informar que en las últimas horas el tribunal de disciplina del partido me notificó que procedieron el inicio de un sumario para el ideólogo de la intervención judicial del partido y quien fuera el candidato a vicepresidente de Macri. Lo vamos a expulsar”, expresó Soria desde el escenario.

En diálogo con radio La Carretera, el ex senador rionegrino le respondió a la militancia peronista de Río Negro.

"El partido en Río Negro es conducido por fanáticos. Este tema es insignificante para la gente, no es de la vida cotidiana. Lo importante son otros temas", indicó Pichetto, restándole importancia al pedido de expulsión.

En la entrevista cuestionó el liderazgo de Soria al frente del partido y dijo que seguirá recorriendo el país, vinculado a la política.

"Estoy activo, trabajando en una propuesta. Yo me fui, no tiene sentido que me echen", finalizó.

